СБУ задержала предполагаемого наводчика российских ракет на гражданские объекты Донбасса

По данным следствия, полученные сведения задержанный передавал в подконтрольные боевикам анонимные Telegram-каналы, а эту развединформацию оккупанты использовали для прицельных ракетно-артиллерийских ударов по украинским городам.

Информатором россиян оказался житель Мирнограда, поддержавший вооруженную агрессию России против Украины, который обнародовал свои прокремлевские взгляды в соцсетях, говорится в сообщении. Таким образом он попал в поле зрения российской военной разведки, которая дистанционно привлекла его к подрывной деятельности, отмечают в СБУ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами переписки с агрессором, говорится в сообщении.

Следователи сообщили ему о подозрении. В настоящее время задержанный находится под стражей.