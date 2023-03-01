Делали селфи на краденую технику. В Украине сообщили о подозрении девяти российским военным

По данным следствия, во время оккупации села Циркуны Харьковского района девять российских военнослужащих сломали металлические ворота частного домовладения ломом и кувалдой и проникли на его территорию.
Из дома оккупанты похитили ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смарт-часы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль, говорится в сообщении. Общая стоимость украденного составляет более 1 млн грн, сообщают прокуроры.
На похищенные телефоны и планшеты российские военные устроили себе фотосессии во дворе и в комнатах дома, снимали циничные видеоролики, на которых кичились, как пользовались вещами владельца и распивали алкогольные напитки, отмечается в сообщении.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры их уведомили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
В сентябре в ходе контрнаступления была деоккупирована почти вся Харьковская область По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.