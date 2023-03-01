Делали селфи на краденую технику. В Украине сообщили о подозрении девяти российским военным

Оккупанты фотографировались на телефоны и планшеты из ограбленного дома, заявляют в прокуратуре Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

По данным следствия, во время оккупации села Циркуны Харьковского района девять российских военнослужащих сломали металлические ворота частного домовладения ломом и кувалдой и проникли на его территорию.

Из дома оккупанты похитили ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смарт-часы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль, говорится в сообщении. Общая стоимость украденного составляет более 1 млн грн, сообщают прокуроры.

На похищенные телефоны и планшеты российские военные устроили себе фотосессии во дворе и в комнатах дома, снимали циничные видеоролики, на которых кичились, как пользовались вещами владельца и распивали алкогольные напитки, отмечается в сообщении.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры их уведомили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).