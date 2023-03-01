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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Делали селфи на краденую технику. В Украине сообщили о подозрении девяти российским военным

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Оккупанты фотографировались на телефоны и планшеты из ограбленного дома, заявляют в прокуратуре
Оккупанты фотографировались на телефоны и планшеты из ограбленного дома, заявляют в прокуратуре
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Правоохранители установили личности и заочно сообщили девяти военным РФ о подозрении в том, что они ограбили дом в Харьковской области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора 1 марта в Telegram.

По данным следствия, во время оккупации села Циркуны Харьковского района девять российских военнослужащих сломали металлические ворота частного домовладения ломом и кувалдой и проникли на его территорию.

Из дома оккупанты похитили ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смарт-часы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль, говорится в сообщении. Общая стоимость украденного составляет более 1 млн грн, сообщают прокуроры.

На похищенные телефоны и планшеты российские военные устроили себе фотосессии во дворе и в комнатах дома, снимали циничные видеоролики, на которых кичились, как пользовались вещами владельца и распивали алкогольные напитки, отмечается в сообщении.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры их уведомили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

В сентябре в ходе контрнаступления была деоккупирована почти вся Харьковская область По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Харьковская область, ограбление, российская агрессия, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора, российские военные, военное преступление
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