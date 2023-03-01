В России собираются изменить закон о "дискредитации" оккупантов: хотят защитить не только регулярную армию, но и наемников

После принятия поправок "дискредитировать" в России нельзя будет не только военных, но и членов ЧВК Скриншот: Операция Z: Военкоры Русской Весны / Telegram

Законодательная инициатива призвана "защитить всех" захватчиков, которые воюют в Украине.

Согласно поправкам, "любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы". Раньше в законе фигурировали только ВС РФ.

Также поправки ужесточают санкции за невыполнение закона.

"Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до 5 млн руб., либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет", – написал спикер.

Володин отметил, что второе чтение документа запланировано уже на 2 марта, а третье – итоговое – на 14 марта.