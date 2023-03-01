В России собираются изменить закон о "дискредитации" оккупантов: хотят защитить не только регулярную армию, но и наемников

Законодательная инициатива призвана "защитить всех" захватчиков, которые воюют в Украине.
Согласно поправкам, "любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы". Раньше в законе фигурировали только ВС РФ.
Также поправки ужесточают санкции за невыполнение закона.
"Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до 5 млн руб., либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет", – написал спикер.
Володин отметил, что второе чтение документа запланировано уже на 2 марта, а третье – итоговое – на 14 марта.
В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении.
4 марта 2022 года Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. Публичное распространение "заведомо ложной" (то есть, не соответствующей российской пропаганде) информации о вооруженных силах РФ наказывается штрафом до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили "с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти", срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.