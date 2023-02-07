В России оштрафовали украинца, который в магазине во время ссоры с персоналом заявил: "Я за Бандеру"

"Судом установлено, что гражданин Б., находясь в продуктовом магазине, в ходе общения с персоналом, используя нецензурные выражения, сказал: "Я за Бандеру", – а также что "российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, убивают мирных граждан Украины", – говорится в публикации на сайте суда.
"Медиазона" называет имя оштрафованного украинца (Артем Бондарь) и сумму штрафа – 15 тыс. руб. (около 7,65 тыс. грн). Издание отмечает, что сумма назначенного штрафа вдвое меньше минимума, предусмотренного статьей.
Так, в декабре российский суд оштрафовал жителя российского города Чита Ивана Лосева за описание сна с участием президента Украины Владимира Зеленского на 30 тыс. руб. (около 17 тыс. грн).
В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении.
4 марта 2022 года Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.