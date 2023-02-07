В России оштрафовали украинца, который в магазине во время ссоры с персоналом заявил: "Я за Бандеру"

"Судом установлено, что гражданин Б., находясь в продуктовом магазине, в ходе общения с персоналом, используя нецензурные выражения, сказал: "Я за Бандеру", – а также что "российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, убивают мирных граждан Украины", – говорится в публикации на сайте суда.

"Медиазона" называет имя оштрафованного украинца (Артем Бондарь) и сумму штрафа – 15 тыс. руб. (около 7,65 тыс. грн). Издание отмечает, что сумма назначенного штрафа вдвое меньше минимума, предусмотренного статьей.

Так, в декабре российский суд оштрафовал жителя российского города Чита Ивана Лосева за описание сна с участием президента Украины Владимира Зеленского на 30 тыс. руб. (около 17 тыс. грн).