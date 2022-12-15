В России жителя Читы оштрафовали за рассказ о сне с Зеленским, его матери выписали протоколы за "лайки"

26-летнему читинцу вменяли "дискредитацию вооруженных сил РФ". Лосев запостил в Instagram описание своего сна, где упоминались Зеленский, Вооруженные силы Украины, лозунги "Слава Украине" и "Героям слава". Его и еще пять сторис сочли дискредитацией армии России, писал он.
Донос на Лосева написал сотрудник ФСБ из Забайкальского края, утверждал читинец. По его словам, более резкие высказывания, в отличие от сна, не вызвали такой реакции у правоохранителей.
15 декабря "Сибирь.Реалии" сообщило, что протоколы о "дискредитации" российской армии и оскорблении президента России Владимира Путина полиция в Чите составила на мать Ивана Лосева Нелли Лосеву.
"Ей вменили "лайки" к двум постам в "Одноклассниках", в которых говорится, что "Путин ***** [нехороший человек]", а Крым принадлежит Украине", – пишут журналисты со ссылкой на Лосева. По его словам, полиция не дала Лосевой сфотографировать материалы дела, его подробности неизвестны. Сотрудники намерены повторно вызвать ее в отдел полиции.
В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россия, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении.
4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.
По этой статье в России заведены десятки уголовных дел. Среди фигурантов – журналисты Александр Невзоров, Руслан Левиев, Майкл Наки, экс-губернатор Екатеринбурга Евгений Ройзман, актер Артур Смольянинов и другие.