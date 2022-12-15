В России жителя Читы оштрафовали за рассказ о сне с Зеленским, его матери выписали протоколы за "лайки"

Лосев утверждает, что донос на него написал сотрудник ФСБ из Забайкальского края Фото: _ivan_losev_ / Instаgrаm

26-летнему читинцу вменяли "дискредитацию вооруженных сил РФ". Лосев запостил в Instagram описание своего сна, где упоминались Зеленский, Вооруженные силы Украины, лозунги "Слава Украине" и "Героям слава". Его и еще пять сторис сочли дискредитацией армии России, писал он.

Донос на Лосева написал сотрудник ФСБ из Забайкальского края, утверждал читинец. По его словам, более резкие высказывания, в отличие от сна, не вызвали такой реакции у правоохранителей.

15 декабря "Сибирь.Реалии" сообщило, что протоколы о "дискредитации" российской армии и оскорблении президента России Владимира Путина полиция в Чите составила на мать Ивана Лосева Нелли Лосеву.

"Ей вменили "лайки" к двум постам в "Одноклассниках", в которых говорится, что "Путин ***** [нехороший человек]", а Крым принадлежит Украине", – пишут журналисты со ссылкой на Лосева. По его словам, полиция не дала Лосевой сфотографировать материалы дела, его подробности неизвестны. Сотрудники намерены повторно вызвать ее в отдел полиции.