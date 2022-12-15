ГОРДОН
 
 
МИР

В России жителя Читы оштрафовали за рассказ о сне с Зеленским, его матери выписали протоколы за "лайки"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лосев утверждает, что донос на него написал сотрудник ФСБ из Забайкальского края
Лосев утверждает, что донос на него написал сотрудник ФСБ из Забайкальского края
Фото: _ivan_losev_ / Instаgrаm

Жителя российского города Чита Ивана Лосева суд оштрафовал на 30 тыс. руб. (около 17 тыс. грн) за описание сна с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 12 декабря сообщил проект "Сибирь.Реалии".

26-летнему читинцу вменяли "дискредитацию вооруженных сил РФ". Лосев запостил в Instagram описание своего сна, где упоминались Зеленский, Вооруженные силы Украины, лозунги "Слава Украине" и "Героям слава". Его и еще пять сторис сочли дискредитацией армии России, писал он.

Донос на Лосева написал сотрудник ФСБ из Забайкальского края, утверждал читинец. По его словам, более резкие высказывания, в отличие от сна, не вызвали такой реакции у правоохранителей.

15 декабря "Сибирь.Реалии" сообщило, что протоколы о "дискредитации" российской армии и оскорблении президента России Владимира Путина полиция в Чите составила на мать Ивана Лосева Нелли Лосеву.

"Ей вменили "лайки" к двум постам в "Одноклассниках", в которых говорится, что "Путин ***** [нехороший человек]", а Крым принадлежит Украине", – пишут журналисты со ссылкой на Лосева. По его словам, полиция не дала Лосевой сфотографировать материалы дела, его подробности неизвестны. Сотрудники намерены повторно вызвать ее в отдел полиции.

Контекст:

В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россия, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении.

4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.

По этой статье в России заведены десятки уголовных дел. Среди фигурантов – журналисты Александр Невзоров, Руслан Левиев, Майкл Наки, экс-губернатор Екатеринбурга Евгений Ройзман, актер Артур Смольянинов и другие.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, ФСБ, штраф, Чита
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
  Амбассадор United24 Шрайбер озвучил украинский документальный фильм о вторжении РФ в Украину
  Амбассадор United24 Шрайбер озвучил украинский документальный фильм о вторжении РФ в Украину
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
Посол Израиля в Украине высказался об Арестовиче после того, как он сфотографировался в обнимку с его женой
Посол Израиля в Украине высказался об Арестовиче после того, как он сфотографировался в обнимку с его женой
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский
Мейхер перед камерой выставила пятую точку в облегающей юбке
Мейхер перед камерой выставила пятую точку в облегающей юбке
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах
Тыквенные галушки с сыром. Рецепт от эксперта
Тыквенные галушки с сыром. Рецепт от эксперта
Огневич прокомментировала обвинения в плагиате после премьеры новой песни
Огневич прокомментировала обвинения в плагиате после премьеры новой песни
Экс-жена Узелкова рассказала, как превратить подъем по лестнице в тренировку
Экс-жена Узелкова рассказала, как превратить подъем по лестнице в тренировку
"Богиня". Экс-возлюбленный Мишиной Эллерт показал свою 15-летнюю дочь от первого брака
"Богиня". Экс-возлюбленный Мишиной Эллерт показал свою 15-летнюю дочь от первого брака
"Величайшая супермодель". Шиффер показала свою праздничную прическу
"Величайшая супермодель". Шиффер показала свою праздничную прическу
"Как Каролина может петь для убийц?" Экс-супруг Ани Лорак рассказал, как вывозил свою новую семью в первые дни войны
"Как Каролина может петь для убийц?" Экс-супруг Ани Лорак рассказал, как вывозил свою новую семью в первые дни войны
  Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео
  Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео
Брежнева показала 13-летнюю дочь от украинского бизнесмена Кипермана
Брежнева показала 13-летнюю дочь от украинского бизнесмена Кипермана
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (312239)
2
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (162038)
3
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (108718)
4
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (76498)
5
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте (67799)
6
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (51632)
7
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели (51449)
8
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (44686)
 
 
 
 