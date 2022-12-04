Россиянина обвинили в дискредитации армии из-за поста про сон с участием Зеленского

26-летний россиянин Иван Лосев запостил в Instagram описание своего сна, где упоминались украинский президент, Вооруженные силы Украины, а также лозунги "Слава Украине" и "Героям слава". Его и еще пять сторис сочли дискредитацией армии России.

"Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!" – я ему отвечаю: "Героям слава!" Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, отпустите его, всех остальных расстрелять". И в этот момент я просыпаюсь, не успев сделать с ним фотку", – писал россиянин.

Помимо описания сна, пользователь выкладывал в Instagram высказывания пользователей Twitter, а также свое мнение насчет мобилизации и войны.

Донос на Лосева написал оперуполномоченный УФСБ РФ по Забайкальскому краю старший лейтенант Д.В. Волков, следует из материалов дела.

"Какой-то ФСБшник из Забайкальского края – это почти 400 км от моего города – меня обнаружил. Он следил за мной в Instagram чуть ли не с мая и на полном серьезе переписывал то, как я описываю свой сон. По-моему, они только сильнее дискредитируют армию своими действиями", – рассказал Лосев.

Он отметил, что его более резкие высказывания, в отличие от сна, не вызвали такой реакции у правоохранителей.