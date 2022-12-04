Россиянина обвинили в дискредитации армии из-за поста про сон с участием Зеленского

26-летний россиянин Иван Лосев запостил в Instagram описание своего сна, где упоминались украинский президент, Вооруженные силы Украины, а также лозунги "Слава Украине" и "Героям слава". Его и еще пять сторис сочли дискредитацией армии России.
"Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!" – я ему отвечаю: "Героям слава!" Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, отпустите его, всех остальных расстрелять". И в этот момент я просыпаюсь, не успев сделать с ним фотку", – писал россиянин.
Помимо описания сна, пользователь выкладывал в Instagram высказывания пользователей Twitter, а также свое мнение насчет мобилизации и войны.
Донос на Лосева написал оперуполномоченный УФСБ РФ по Забайкальскому краю старший лейтенант Д.В. Волков, следует из материалов дела.
"Какой-то ФСБшник из Забайкальского края – это почти 400 км от моего города – меня обнаружил. Он следил за мной в Instagram чуть ли не с мая и на полном серьезе переписывал то, как я описываю свой сон. По-моему, они только сильнее дискредитируют армию своими действиями", – рассказал Лосев.
Он отметил, что его более резкие высказывания, в отличие от сна, не вызвали такой реакции у правоохранителей.
В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россия, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении.
4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.
По этой статье в России заведены десятки уголовных дел. Среди фигурантов – журналисты Александр Невзоров, Руслан Левиев, Майкл Наки, экс-губернатор Екатеринбурга Евгений Ройзман, актер Артур Смольянинов и другие.