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28 октября, 2022
 
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Звезду фильма "Девятая рота" признали виновным в "дискредитации" армии РФ

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В суд актер не явился
В суд актер не явился
Фото:smolyaninov.do.am

Российского актера Артура Смольянинова оштрафовали на 30 тыс. руб. (примерно 18 тыс. грн) за высказывания, которые он допустил в интервью, 28 октября сообщил Telegram-канал "Острожно, новости".

Признаки нарушения нашла прокуратура Санкт-Петербурга по факту размещения интервью Смольянинова с "дискредитацией СВО". Она направила документы в Москву, по месту прописки актера.

По факту высказывания актера полицейские заказали лингвистическую экспертизу: ученые зацепились за название действий российской армии "захватническими" и геноцидом.

Сам Смольянинов на заседание суда не пришел, он выехал из России и сейчас живет в Европе, сообщает Telegram-канал Shot.

Контекст:

Артур Смольянинов родился 27 октября 1983 года в Москве. Он актер театра, кино, телевидения и дубляжа, театральный режиссер. С 2006-го по 2022 год он служил в театре "Современник".

В фильмографии актера 60 фильмов и сериалов.

Последний на момент публикации новости фильм с участием Смольянинова – "Мария. Спасти Москву" (2022) режиссера Веры Сторожевой.

В настоящее время Смольянинов проживает за границей. В своих предыдущих интервью актер назвал президента РФ Владимира Путина "жертвой пропаганды", а нападение России на Украину  террором.

Теги: война России против Украины, Артур Смольянинов
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