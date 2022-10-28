Звезду фильма "Девятая рота" признали виновным в "дискредитации" армии РФ

В суд актер не явился Фото:smolyaninov.do.am

Признаки нарушения нашла прокуратура Санкт-Петербурга по факту размещения интервью Смольянинова с "дискредитацией СВО". Она направила документы в Москву, по месту прописки актера.

По факту высказывания актера полицейские заказали лингвистическую экспертизу: ученые зацепились за название действий российской армии "захватническими" и геноцидом.

Сам Смольянинов на заседание суда не пришел, он выехал из России и сейчас живет в Европе, сообщает Telegram-канал Shot.