Звезду фильма "Девятая рота" признали виновным в "дискредитации" армии РФ

Признаки нарушения нашла прокуратура Санкт-Петербурга по факту размещения интервью Смольянинова с "дискредитацией СВО". Она направила документы в Москву, по месту прописки актера.
По факту высказывания актера полицейские заказали лингвистическую экспертизу: ученые зацепились за название действий российской армии "захватническими" и геноцидом.
Сам Смольянинов на заседание суда не пришел, он выехал из России и сейчас живет в Европе, сообщает Telegram-канал Shot.
Артур Смольянинов родился 27 октября 1983 года в Москве. Он актер театра, кино, телевидения и дубляжа, театральный режиссер. С 2006-го по 2022 год он служил в театре "Современник".
В фильмографии актера 60 фильмов и сериалов.
Последний на момент публикации новости фильм с участием Смольянинова – "Мария. Спасти Москву" (2022) режиссера Веры Сторожевой.
В настоящее время Смольянинов проживает за границей. В своих предыдущих интервью актер назвал президента РФ Владимира Путина "жертвой пропаганды", а нападение России на Украину – террором.