Веллер: В России, где общество привыкло терпеть и легко оболванивается, сумасшедшая власть дает результаты. Положить еще 100 тыс. человек – ничего не стоит. Хрен с ними!

"Нельзя давать людям власть в таком колоссальном объеме на 20–25 лет. Эти люди неизбежно перестают быть адекватными. А с учетом русских традиций, русской истории и русской ментальности, я здесь не имею в виду русских как исключительно славянского происхождения, это, простите меня, татарское, башкирское, грузинское, армянское, неважно. Все попадают в этот котел, и получается из всех то же самое. Может быть, одни более вспыльчивые, а другие более терпеливые. Но один черт абсолютно! Вот из этой вот смеси, которая привыкла терпеть и легко оболванивается, эта сумасшедшая власть дает результаты. Когда положить еще 100 тыс. человек – это ничего не стоит. И хрен с ними со 100 тыс.", – сказал Веллер.

Писатель добавил, что "народ изменить нельзя", изменения должны происходить в устройстве общества и государства. Он добавил, что война России против Украины "бессмысленная и ужасная" и она истекает из устройства общества вместе с "качеством народа".

"Китайцам – китайское, французам – французское, а русским – русское. У каждого свои особенности", – добавил Веллер.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube