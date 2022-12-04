Веллер: В России, где общество привыкло терпеть и легко оболванивается, сумасшедшая власть дает результаты. Положить еще 100 тыс. человек – ничего не стоит. Хрен с ними!

"Нельзя давать людям власть в таком колоссальном объеме на 20–25 лет. Эти люди неизбежно перестают быть адекватными. А с учетом русских традиций, русской истории и русской ментальности, я здесь не имею в виду русских как исключительно славянского происхождения, это, простите меня, татарское, башкирское, грузинское, армянское, неважно. Все попадают в этот котел, и получается из всех то же самое. Может быть, одни более вспыльчивые, а другие более терпеливые. Но один черт абсолютно! Вот из этой вот смеси, которая привыкла терпеть и легко оболванивается, эта сумасшедшая власть дает результаты. Когда положить еще 100 тыс. человек – это ничего не стоит. И хрен с ними со 100 тыс.", – сказал Веллер.
Писатель добавил, что "народ изменить нельзя", изменения должны происходить в устройстве общества и государства. Он добавил, что война России против Украины "бессмысленная и ужасная" и она истекает из устройства общества вместе с "качеством народа".
"Китайцам – китайское, французам – французское, а русским – русское. У каждого свои особенности", – добавил Веллер.
Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.
При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.