Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2022
 
Новости

Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шевчук: Я всегда был против войн
Шевчук: Я всегда был против войн
Фото: ddt_band / Instagram

На имя российского рок-музыканта, лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука выписали штраф в размере 50 тыс. рублей (30,2 тыс. грн). Об этом 16 августа сообщило издание "Медиазона"

Сам Шевчук не присутствовал на процессе. Его представлял адвокат Александр Передрук.

Он заявил, что, согласно конституции РФ, люди вправе говорить то, что думают, и попросил приостановить дело до того момента, пока Конституционный суд не вынесет решение насчет соответствия статьи о дискредитации армии конституции.

Перед началом суда было оглашено заявление Шевчука. Его текст в Telegram опубликовал юрист и правозащитник Павел Чиков.

"Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любые времена. [...] Я также против продолжающейся восемь лет войны на Донбассе и нынешней "специальной военной операции" в Украине", – говорится в тексте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Шевчук в день нападения России на Украину, 24 февраля, заявил, что ни он, ни его группа не поддерживают военную агрессию РФ. Позже пост удалили.

21 апреля стало известно, что организаторы отменили концерт группы ДДТ в Тюмени из-за того, что музыканты отказались выступать в зале с буквой Z.

После того, как Шевчук на своем концерте в Уфе заявил, что "Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить и целовать", на него составили админпротокол.

Теги: Россия, Украина, музыка, война, Донбасс, Юрий Шевчук, агрессия, штраф, рок-музыка, война России против Украины, ДДТ, адвокат, музыкант
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи"
  Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи"
Дмитрий ГОРДОН
  Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины
  Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины
Алеся БАЦМАН
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
  Кулеба во время прогулки по Киеву угостил Гордона мороженым, которое купил у уличного продавца. Видео
  Кулеба во время прогулки по Киеву угостил Гордона мороженым, которое купил у уличного продавца. Видео
В США прошла выставка, посвященная 25-летию сериала "Южный парк". Фото
В США прошла выставка, посвященная 25-летию сериала "Южный парк". Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 