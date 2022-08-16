Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии

Шевчук: Я всегда был против войн Фото: ddt_band / Instagram

Сам Шевчук не присутствовал на процессе. Его представлял адвокат Александр Передрук.

Он заявил, что, согласно конституции РФ, люди вправе говорить то, что думают, и попросил приостановить дело до того момента, пока Конституционный суд не вынесет решение насчет соответствия статьи о дискредитации армии конституции.

Перед началом суда было оглашено заявление Шевчука. Его текст в Telegram опубликовал юрист и правозащитник Павел Чиков.

"Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любые времена. [...] Я также против продолжающейся восемь лет войны на Донбассе и нынешней "специальной военной операции" в Украине", – говорится в тексте.

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