Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии

Сам Шевчук не присутствовал на процессе. Его представлял адвокат Александр Передрук.
Он заявил, что, согласно конституции РФ, люди вправе говорить то, что думают, и попросил приостановить дело до того момента, пока Конституционный суд не вынесет решение насчет соответствия статьи о дискредитации армии конституции.
Перед началом суда было оглашено заявление Шевчука. Его текст в Telegram опубликовал юрист и правозащитник Павел Чиков.
"Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любые времена. [...] Я также против продолжающейся восемь лет войны на Донбассе и нынешней "специальной военной операции" в Украине", – говорится в тексте.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шевчук в день нападения России на Украину, 24 февраля, заявил, что ни он, ни его группа не поддерживают военную агрессию РФ. Позже пост удалили.
21 апреля стало известно, что организаторы отменили концерт группы ДДТ в Тюмени из-за того, что музыканты отказались выступать в зале с буквой Z.
После того, как Шевчук на своем концерте в Уфе заявил, что "Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить и целовать", на него составили админпротокол.