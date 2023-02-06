"А чего мне больше всех?" Белоцерковской в России дали девять лет колонии за "фейки" об оккупантах, она негодует

"Суд в Москве заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии", – сказано в сообщении.
Кроме того, сообщает "Новая газета Европа", российский суд запретил блогеру на протяжении пяти лет администрировать любые интернет-страницы.
Белоцерковская в Telegram отреагировала на приговор, отметив, что получила максимальный срок из уже вынесенных за "фейки".
"Девять лет! А чего это мне больше всех? У меня же коты! Где смягчающее? Негодую", – написала она.
За "фейки" о российской армии до Белоцерковской в РФ были осуждены, в частности, получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров (восемь лет колонии заочно) и российский оппозиционер Илья Яшин (восемь с половиной лет, реальный срок).
Белоцерковская, которая родилась в Одессе и выросла в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург), стала известна благодаря кулинарному блогу. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Белоцерковская поддержала Украину, критикуя действия РФ.
В марте 2022 года Следком РФ возбудил против Белоцерковской дело по закону о распространении "фейков" о российской армии. В РФ блогер объявлена в розыск. 24 мая Басманный суд Москвы заочно ее арестовал, писал "Интерфакс". 5 декабря стало известно, что Интерпол отказал России в экстрадиции Белоцерковской, которая после отъезда из РФ живет в своем доме во Франции.
В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении.
4 марта 2022 года Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.