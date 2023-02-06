"А чего мне больше всех?" Белоцерковской в России дали девять лет колонии за "фейки" об оккупантах, она негодует

Белоцерковскую в РФ приговорили к девяти годам колонии за якобы фейки о российской армии Фото: Ника Белоцерковская / Instagram

"Суд в Москве заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии", – сказано в сообщении.

Кроме того, сообщает "Новая газета Европа", российский суд запретил блогеру на протяжении пяти лет администрировать любые интернет-страницы.

Белоцерковская в Telegram отреагировала на приговор, отметив, что получила максимальный срок из уже вынесенных за "фейки".

"Девять лет! А чего это мне больше всех? У меня же коты! Где смягчающее? Негодую", – написала она.

За "фейки" о российской армии до Белоцерковской в РФ были осуждены, в частности, получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров (восемь лет колонии заочно) и российский оппозиционер Илья Яшин (восемь с половиной лет, реальный срок).

Белоцерковская, которая родилась в Одессе и выросла в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург), стала известна благодаря кулинарному блогу. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Белоцерковская поддержала Украину, критикуя действия РФ.

В марте 2022 года Следком РФ возбудил против Белоцерковской дело по закону о распространении "фейков" о российской армии. В РФ блогер объявлена в розыск. 24 мая Басманный суд Москвы заочно ее арестовал, писал "Интерфакс". 5 декабря стало известно, что Интерпол отказал России в экстрадиции Белоцерковской, которая после отъезда из РФ живет в своем доме во Франции.