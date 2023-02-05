"Проведем обряд по сжиганию угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета £10 тыс

Благотворительный ужин состоится на даче Чичваркина в Виндзоре. Стоимость билета составляет £10 тыс. (около 460 тыс. грн., отмечается в публикации.

Вырученные деньги будут переданы благотворительному фонду "Відчуй", основанному украинским волонтером Татой Кеплер. Фонд помогает военным медикам, отправляя на фронт лекарства и амуницию.

Также часть средств будет передана благотворительной платформе Save the Spot, которая собирает деньги на восстановление культурных достопремичательностей, разрушенных российскими оккупантами.

"Проведем обряд по сжиганию угадайте кого (традиции, скрепы)", – отметил Чичваркин.

Он отметил, что ранее подобное мероприятие в поддержку Украины провела российский блогер Ника Белоцерковская в своем доме во Франции.

Контекст:

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 1997 году вместе с другом он создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ретейлером.

В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть". В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований.

Чичваркин занимается бизнесом в Великобритании, где у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне.

Бизнесмен осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину.