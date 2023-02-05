Бульвар Шоубиз
 
05 февраля, 2023
 
Новости

"Проведем обряд по сжиганию угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета £10 тыс

Чичваркин передаст вырученные деньги в том числе фонду "Відчуй", основанному Татой Кеплер
Чичваркин передаст вырученные деньги в том числе фонду "Відчуй", основанному Татой Кеплер
Фото: tot_samy_chichvarkin / Instagram

Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин в Instagram анонсировал запланированное на 24 февраля – годовщину полномасштабного вторжения РФ В Украину – благотворительное мероприятие в поддержку Украины.

Благотворительный ужин состоится на даче Чичваркина в Виндзоре. Стоимость билета составляет £10 тыс. (около 460 тыс. грн., отмечается в публикации.

Вырученные деньги будут переданы благотворительному фонду "Відчуй", основанному украинским волонтером Татой Кеплер. Фонд помогает военным медикам, отправляя на фронт лекарства и амуницию. 

Также часть средств будет передана благотворительной платформе Save the Spot, которая собирает деньги на восстановление культурных достопремичательностей, разрушенных российскими оккупантами.

"Проведем обряд по сжиганию угадайте кого (традиции, скрепы)",  отметил Чичваркин.

Он отметил, что ранее подобное мероприятие в поддержку Украины провела российский блогер Ника Белоцерковская в своем доме во Франции. 

Контекст:

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 1997 году вместе с другом он создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ретейлером.

В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть". В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований.

Чичваркин занимается бизнесом в Великобритании, где у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне.

Бизнесмен осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, Евгений Чичваркин, деньги, война России против Украины, Вероника Белоцерковская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день
  Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк: "Большая семерка" говорит о необходимости изменения юридического порядка в мире и создании трибунала по России
  Яценюк: "Большая семерка" говорит о необходимости изменения юридического порядка в мире и создании трибунала по России
Дмитрий ГОРДОН
  Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была
  Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Проведем обряд по сжиганию угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета £10 тыс
"Проведем обряд по сжиганию угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета £10 тыс
Галина ГРИШИНА
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
Галина ГРИШИНА
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
Галина ГРИШИНА
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Галина ГРИШИНА
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
Галина ГРИШИНА
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Галина ГРИШИНА
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
Галина ГРИШИНА
Мишина показала фото в мокром купальнике
Мишина показала фото в мокром купальнике
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 