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Чичваркин: Я искренне хочу падения режима в России и чтобы граница Украины выглядела так же, как в Google Maps

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Чичваркин: Я не хочу никаких изменений на карте
Чичваркин: Я не хочу никаких изменений на карте
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россия не должна существовать в том виде, в котором она сейчас пребывает, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

"Я искренне хочу падения режима и чтобы граница между Украиной и Россией была ровно там, где она в Google Maps. Чтобы она такой же была с Молдовой и Грузией. Чтобы остались только те колонии, которые признаны международным сообществом, то есть Дальний Восток. Я не хочу никаких изменений на карте", – сказал Чичваркин.

По его словам, действующий в России режим должен прекратить свое существование.

"Хочу, чтобы новое российское руководство полностью занялось людьми первый раз за всю историю моей многострадальной страны. Страдающей и приносящей еще больше страданий соседям, чем даже себе. Мне хочется, чтобы этот режим перестал существовать. Перестала существовать организация, способная этот режим воссоздать. Тайная канцелярия, тайный приказ, опричнина, ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ были всегда частью государств. А сейчас они стали государством. В этом виде Россия не должна существовать. Мне бы хотелось, чтобы дальнейшее развитие шло по пути, где человек – его образование, карьера – будет мерой всех вещей", — сказал Чичваркин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 1997 году вместе с другом он создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ретейлером.

В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть". В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований.

Чичваркин занимается бизнесом в Великобритании, где у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Грузия, Молдова, ФСБ, КГБ, Евгений Чичваркин, Дальний Восток, Алеся Бацман, НКВД, Google Maps, интервью
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