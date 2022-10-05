Чичваркин: Я искренне хочу падения режима в России и чтобы граница Украины выглядела так же, как в Google Maps

"Я искренне хочу падения режима и чтобы граница между Украиной и Россией была ровно там, где она в Google Maps. Чтобы она такой же была с Молдовой и Грузией. Чтобы остались только те колонии, которые признаны международным сообществом, то есть Дальний Восток. Я не хочу никаких изменений на карте", – сказал Чичваркин.

По его словам, действующий в России режим должен прекратить свое существование.

"Хочу, чтобы новое российское руководство полностью занялось людьми первый раз за всю историю моей многострадальной страны. Страдающей и приносящей еще больше страданий соседям, чем даже себе. Мне хочется, чтобы этот режим перестал существовать. Перестала существовать организация, способная этот режим воссоздать. Тайная канцелярия, тайный приказ, опричнина, ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ были всегда частью государств. А сейчас они стали государством. В этом виде Россия не должна существовать. Мне бы хотелось, чтобы дальнейшее развитие шло по пути, где человек – его образование, карьера – будет мерой всех вещей", — сказал Чичваркин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube