Бульвар Шоубиз
 
23 ноября, 2022
 
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"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина

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Чичваркин занимается бизнесом в Великобритании
Чичваркин занимается бизнесом в Великобритании
Фото: tot_samy_chichvarkin / Instagram

Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин в интервью, которое опубликовано 21 ноября на YouTube-канале "И грянул Грэм", рассказал, как поступил бы, если в одно из его заведений зашел президент РФ Владимир Путин.

По словам Чичваркина, в его правила не входит выгонять платежеспособных людей.

"Я выгоняю бомжей, мы пару раз арестовывали воров. Наверное, стоит сказать полиции, что это вор, чтобы его задержали, – сказал Чичваркин. – То есть сказать: "К нам зашел международный преступник". Мне кажется, как-то так нужно будет поступить. Хотя еще раз говорю, это очень противоречит моей бизнес-логике". 

Контекст:

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 1997 году вместе с другом он создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ретейлером.

В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть". В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований.

Чичваркин занимается бизнесом в Великобритании, где у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне.

Теги: Владимир Путин, Великобритания, Евгений Чичваркин
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