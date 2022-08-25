Суд в России определил Ройзману меру пресечения в деле о "дискредитации армии", его отпустили из-под стражи

Следователь ходатайствовала о запрете Ройзману выходить из дома в период с 0.00 до 23.59, пользоваться интернетом, телефоном и почтой для общения с кем-то, кроме адвоката, следователя и экстренных ситуаций.
"Даже в СИЗО у меня было бы больше возможностей", – заявил оппозиционер на заседании.
Он отказался признать вину по вменяемой ему статье.
Судья удовлетворил ходатайство частично. Ройзмана освободили из-под стражи в зале суда, пишет портал.
"Медуза" объяснила, что в результате Ройзману "запретили посещать публичные места и мероприятия, общаться с кем бы то ни было без разрешения следователя, кроме адвоката и близких родственников, отправлять и получать почту, использовать любые средства связи, в том числе интернет".
Ройзмана задержали в его квартире 24 августа. Российский пропагандистский Telegram-канал Mash утверждает, что во время обыска в квартире оппозиционера обнаружены визитки "иностранных политиков и дипломатов", например Игоря Смешко, бывшего главы СБУ и лидера украинской партии "Сила и честь".
Журналистам Ройзман сообщил, что на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях) Уголовного кодекса РФ. Оппозиционеру грозит три года лишения свободы.
По словам Ройзмана, дело завели за употребление фразы "вторжение в Украину". Он подчеркнул, что везде это говорит.
В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении.
4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.
Юрист Павел Чиков сообщал 24 мая, что в целом в России уже возбудили более 50 уголовных дел по этой статье. Среди фигурантов – журналисты Александр Невзоров, Руслан Левиев, Майкл Наки и другие.