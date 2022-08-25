Суд в России определил Ройзману меру пресечения в деле о "дискредитации армии", его отпустили из-под стражи

Следователь ходатайствовала о запрете Ройзману выходить из дома в период с 0.00 до 23.59, пользоваться интернетом, телефоном и почтой для общения с кем-то, кроме адвоката, следователя и экстренных ситуаций.

"Даже в СИЗО у меня было бы больше возможностей", – заявил оппозиционер на заседании.

Он отказался признать вину по вменяемой ему статье.

Судья удовлетворил ходатайство частично. Ройзмана освободили из-под стражи в зале суда, пишет портал.

"Медуза" объяснила, что в результате Ройзману "запретили посещать публичные места и мероприятия, общаться с кем бы то ни было без разрешения следователя, кроме адвоката и близких родственников, отправлять и получать почту, использовать любые средства связи, в том числе интернет".

Ройзмана задержали в его квартире 24 августа. Российский пропагандистский Telegram-канал Mash утверждает, что во время обыска в квартире оппозиционера обнаружены визитки "иностранных политиков и дипломатов", например Игоря Смешко, бывшего главы СБУ и лидера украинской партии "Сила и честь".

Журналистам Ройзман сообщил, что на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях) Уголовного кодекса РФ. Оппозиционеру грозит три года лишения свободы.

По словам Ройзмана, дело завели за употребление фразы "вторжение в Украину". Он подчеркнул, что везде это говорит.