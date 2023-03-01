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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция предъявила подозрение российскому военному за изнасилование жительницы Киевской области

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Подозреваемый в изнасиловании жительницы Бучи бурят
Подозреваемый в изнасиловании жительницы Бучи – бурят
Фото: npu.gov.ua

Нацполиция Украины сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны российскому военнослужащему – командиру боевой машины 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской краснознаменной, ордена Красной Звезды бригады – за изнасилование жительницы Киевской области.

Об этом проинформировал 28 февраля пресс-центр полиции. 

Согласно релизу, преступление было совершено в Буче. 

"Полицейские установили, что во время оккупации Киевской области оккупанты разместили боевую технику на территории Бучанской городской территориальной общины. Российские военные разграбили имущество местных жителей, угрожали физической расправой, контролировали их перемещение в пределах населенного пункта, а также проводили рейды по домовладениям. Во время одного из таких рейдов военнослужащие России зашли в дом, где проживала женщина, ее пожилая мать и малолетняя дочь. Вооруженные захватчики приказали женщине выйти с ними в гаражное помещение, а в случае отказа угрожали изнасиловать ее малолетнюю дочь. В гараже заместитель командира боевой машины 37-й отдельной гвардейской мотострелковой [...] бригады старший сержант изнасиловал женщину", – говорится в сообщении. 

Другие российские оккупанты в это время оставались на улице "с целью преодоления возможного сопротивления со стороны родственников и соседей потерпевшей", добавили в полиции. 

По информации правоохранителей, через несколько дней этот сержант – житель Бурятии – снова пришел к потерпевшей и изнасиловал ее. 

"Следователям удалось идентифицировать военного преступника и собрать неопровержимые доказательства его причастности к инкриминируемому преступлению. За совершение указанных преступлений фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет", – говорится в релизе. Имя фигуранта не назвали, но опубликовали его фото. 

Полиция идентифицировала еще трех оккупантов, совершавших акты сексуального насилия в отношении потерпевшей жительницы Бучи. 

Когда будет собрана доказательная база, им тоже сообщат о подозрении. 

Контекст:

С начала полномасштабной военной агрессии РФ прокуроры зафиксировали 154 факта сексуального насилия, связанного с конфликтом, сообщали в декабре 2022 года в Офисе генпрокурора.

Российские командиры знали о фактах изнасилования украинских женщин на оккупированных территориях со стороны своих солдат и поощряли это, говорится в материале The New York Times, опубликованном 5 января 2023 года.

Тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта 2022 года сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: изнасилование, Киевская область, Бурятия, Буча, война России против Украины, женщины, Нацполиция, преступник, российские военные, российские оккупанты, военное преступление
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