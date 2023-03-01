Полиция предъявила подозрение российскому военному за изнасилование жительницы Киевской области

Об этом проинформировал 28 февраля пресс-центр полиции.

Согласно релизу, преступление было совершено в Буче.

"Полицейские установили, что во время оккупации Киевской области оккупанты разместили боевую технику на территории Бучанской городской территориальной общины. Российские военные разграбили имущество местных жителей, угрожали физической расправой, контролировали их перемещение в пределах населенного пункта, а также проводили рейды по домовладениям. Во время одного из таких рейдов военнослужащие России зашли в дом, где проживала женщина, ее пожилая мать и малолетняя дочь. Вооруженные захватчики приказали женщине выйти с ними в гаражное помещение, а в случае отказа угрожали изнасиловать ее малолетнюю дочь. В гараже заместитель командира боевой машины 37-й отдельной гвардейской мотострелковой [...] бригады старший сержант изнасиловал женщину", – говорится в сообщении.

Другие российские оккупанты в это время оставались на улице "с целью преодоления возможного сопротивления со стороны родственников и соседей потерпевшей", добавили в полиции.

По информации правоохранителей, через несколько дней этот сержант – житель Бурятии – снова пришел к потерпевшей и изнасиловал ее.

"Следователям удалось идентифицировать военного преступника и собрать неопровержимые доказательства его причастности к инкриминируемому преступлению. За совершение указанных преступлений фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет", – говорится в релизе. Имя фигуранта не назвали, но опубликовали его фото.

Полиция идентифицировала еще трех оккупантов, совершавших акты сексуального насилия в отношении потерпевшей жительницы Бучи.

Когда будет собрана доказательная база, им тоже сообщат о подозрении.