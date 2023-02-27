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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прокуратура Крыма сообщила еще трем капитанам российских судов о подозрении в перевозке похищенного украинского зерна

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Зерно, по данным прокуратуры, вывозили через порт Севастополя
Зерно, по данным прокуратуры, вывозили через порт Севастополя
Фото: depositphotos.com (архив)

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя сообщила о подозрении еще трем гражданам РФ – капитанам российских судов, причастным к перевозке похищенного оккупантами украинского зерна. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Речь идет о капитанах судов "Сормовский-48", "Вера" и "Федор". По данным прокуратуры, в 2022 году они неоднократно заходили в закрытый морской торговый порт Севастополь, где загрузили свои суда похищенным украинским зерном. 

В прокуратуре обратили внимание, что капитаны периодически выключали автоматическую идентификационную систему и вносили в нее фиктивные сведения о курсе судов, направлявшихся якобы в порты РФ, а не в закрытые морские порты оккупированного полуострова.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда с нее). Санкция статьи – до пяти лет лишения свободы. 

В сообщении напомнили, что в рамках этого кейса прокуратура АРК уже сообщила о подозрении оккупационному "министру сельского хозяйства Республики Крым", директору компании – владельца кораблей РФ и шести капитанам российских судов (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Всех их прокуратура считает причастными к перевозке похищенного украинского зерна через оккупированный Крым.

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора на начало августа 2022 года, российские оккупанты вывезли из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Николаевской областей в Крым более 650 тыс. тонн зерна. Затем его перевезли для продажи в Турцию, Сирию и Ливан. Правоохранители установили транспортные средства, которые вывозили зерно, и маршруты движения. На 10 российских судов, в том числе на суда "Матрос Позынич", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка", в Украине наложен арест.

Для вывоза краденого зерна Украины действует преступная схема, в которой участвуют российские оккупационные войска, а также в основном российские и сирийские суда, сообщил 10 августа посол Украины в Ливане Игорь Осташ. По его словам, краденое украинское зерно по этой схеме перевозят через Турцию напрямую в Сирию либо в другие страны Ближнего Востока. Всего в списке судов, перевозящих краденое зерно из Украины, по информации Осташа, 87 сухогрузов.

В расследовании Associated Press и PBS, которое было опубликовано 3 октября, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия похитила украинского зерна на сумму $530 млн, и это минимальная цифра. По данным журналистов, к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна могут быть причастны турецкие власти

1 декабря The Wall Street Journal опубликовало расследование, согласно которому крупнейший российский зернотрейдер "Торговый дом "Риф" участвовал в отправке тысяч тонн украденного украинского зерна покупателям по всему миру, используя систему малых судов и плавучих кранов. Иногда украденное украинское зерно смешивали с российским, чтобы еще больше скрыть происхождение груза. Компания заявила, что "дорожит своей репутацией" и не причастна к хищениям зерна.

Теги: Крым, Севастополь, прокуратура, оккупация, корабль, война России против Украины, судно, перевозки, подозрение, порт, корабли, российские оккупанты, зерно
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