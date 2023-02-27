Прокуратура Крыма сообщила еще трем капитанам российских судов о подозрении в перевозке похищенного украинского зерна

Речь идет о капитанах судов "Сормовский-48", "Вера" и "Федор". По данным прокуратуры, в 2022 году они неоднократно заходили в закрытый морской торговый порт Севастополь, где загрузили свои суда похищенным украинским зерном.

В прокуратуре обратили внимание, что капитаны периодически выключали автоматическую идентификационную систему и вносили в нее фиктивные сведения о курсе судов, направлявшихся якобы в порты РФ, а не в закрытые морские порты оккупированного полуострова.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда с нее). Санкция статьи – до пяти лет лишения свободы.

В сообщении напомнили, что в рамках этого кейса прокуратура АРК уже сообщила о подозрении оккупационному "министру сельского хозяйства Республики Крым", директору компании – владельца кораблей РФ и шести капитанам российских судов (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Всех их прокуратура считает причастными к перевозке похищенного украинского зерна через оккупированный Крым.