Арестованы активы бизнесмена из РФ, которого подозревают в финасиовании испытаний российских ракет

Решение суда касается шести компаний по производству и исследованию буровой техники, а также изготовлению аграрной продукции в Киевской и Сумской областях. Общая стоимость арестованных активов составляет 60 млн. грн, говорится в сообщении.

По данным СБУ, Сердюк является владельцем Московского опытного завода буровой техники и компании "Гидроинжстрой" и входит в ближайшее окружение руководителей финансово-промышленных групп Кремля. По его указаниям подконтрольные украинские предприятия производили высокотехнологичную продукцию для бурения нефтегазовых скважин и продавали ее за границу, говорится в сообщении.

По версии следствия, значительную часть полученных доходов бизнесмен направлял на финансирование научно-испытательных полигонов России, в том числе на учебные центры России, где россияне испытывали свою боевую авиацию и ракетное вооружение.

Чтобы скрыть свой бизнес в Украине после полномасштабного вторжения, Сердюк пытался переписать собственные предприятия на девять представителей подконтрольных коммерческих структур, говорится в сообщении. По данным СБУ, он также создал две новые фирмы в Сумской области и в одной из стран ЕС для нелегального вывода доходов из Украины.

Во время обысков в офисах и производственно-складских помещениях и помещениях фигурантов в Киеве и Сумах правоохранители обнаружили бухгалтерскую отчетность, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности, говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти), планируется сообщение о подозрении Сердюку и подконтрольным ему руководителям украинских коммерческих структур.