СБУ открыла более 64 тыс. уголовных производств, связанных с агрессией РФ против Украины – Малюк

По его словам, более 24,6 тыс. этих производств открыты по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Малюк добавил, что для Украины очень важно показать миру не просто эмоции, а процессуальные доказательства противоправных действий России.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины – в частности, в районе Бахмута Донецкой области.