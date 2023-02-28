СБУ открыла более 64 тыс. уголовных производств, связанных с агрессией РФ против Украины – Малюк

Малюк рассказал, что более 24,6 тыс. производств открыты по статье о нарушении законов и обычаев войны Фото: Служба безпеки України / Facebook

По его словам, более 24,6 тыс. этих производств открыты по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Малюк добавил, что для Украины очень важно показать миру не просто эмоции, а процессуальные доказательства противоправных действий России.