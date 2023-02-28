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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ открыла более 64 тыс. уголовных производств, связанных с агрессией РФ против Украины – Малюк

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Малюк рассказал, что более 24,6 тыс. производств открыты по статье о нарушении законов и обычаев войны
Малюк рассказал, что более 24,6 тыс. производств открыты по статье о нарушении законов и обычаев войны
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины открыла более 64 тыс. уголовных производств, связанных с российской военной агрессией против Украины. Об этом в интервью The Independent, которое вышло 28 февраля, рассказал глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, более 24,6 тыс. этих производств открыты по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Малюк добавил, что для Украины очень важно показать миру не просто эмоции, а процессуальные доказательства противоправных действий России. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины – в частности, в районе Бахмута Донецкой области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Украина, война России против Украины, уголовное дело, Василий Малюк
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