ГБР установило "круг лиц", причастных к убийству переговорщика Киреева, но подозреваемых пока нет – СМИ

"В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления, допрошены в качестве свидетелей 20 человек, назначены 14 судебных экспертиз и проведен ряд других следственных (разыскных) действий", – цитирует документ издание.

В конце января ГБР сообщало, что уже провело девять экспертиз в рамках расследования убийства Киреева.

В то же время, по данным "Украинской правды", за почти год расследования никому не было сообщено о подозрении.

Жена Киреева Ирина недовольна работой следствия. Она категорически отрицает обвинения в якобы работе ее мужа на Россию и подчеркивает, что Киреев был очень патриотичным.

"Год назад в центре Киева по дороге на второй раунд переговоров представителями государственных органов убит член переговорной группы. И я не понимаю, почему за год следствие еще не завершено и не наказаны эти преступники. Я не понимаю это не только как жена, а и как гражданка Украины", – заявила Киреева.

Она подчеркнула, что "более патриотичного человека в своей жизни не знала".

"Я не то что не верю в то, что он работал на Россию, я знаю, что это не так. На 200%. И я имею логические объяснения, почему они [представители СБУ] это говорят. Иначе как же оправдаешь убийство посреди Киева?" – сказала жена Киреева.