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ГБР установило "круг лиц", причастных к убийству переговорщика Киреева, но подозреваемых пока нет – СМИ

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ГБР допросило 20 свидетелей и назначило ряд экспертиз по делу Киреева
ГБР допросило 20 свидетелей и назначило ряд экспертиз по делу Киреева
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований установило "круг лиц, причастных к совершению преступления" по делу об убийстве сотрудника разведки Дениса Киреева в 2022 году. Об этом сообщила 27 февраля Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере в ответ на запрос "Украинской правды".

"В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления, допрошены в качестве свидетелей 20 человек, назначены 14 судебных экспертиз и проведен ряд других следственных (разыскных) действий", – цитирует документ издание.

В конце января ГБР сообщало, что уже провело девять экспертиз в рамках расследования убийства Киреева.

В то же время, по данным "Украинской правды", за почти год расследования никому не было сообщено о подозрении.

Жена Киреева Ирина недовольна работой следствия. Она категорически отрицает обвинения в якобы работе ее мужа на Россию и подчеркивает, что Киреев был очень патриотичным.

"Год назад в центре Киева по дороге на второй раунд переговоров представителями государственных органов убит член переговорной группы. И я не понимаю, почему за год следствие еще не завершено и не наказаны эти преступники. Я не понимаю это не только как жена, а и как гражданка Украины", – заявила Киреева.

Она подчеркнула, что "более патриотичного человека в своей жизни не знала".

"Я не то что не верю в то, что он работал на Россию, я знаю, что это не так. На 200%. И я имею логические объяснения, почему они [представители СБУ] это говорят. Иначе как же оправдаешь убийство посреди Киева?" – сказала жена Киреева. 

Контекст:

Киреев присутствовал на украино-российских переговорах в Беларуси 28 февраля 2022 года. Офис президента не указывал его имя в списке участников делегации, однако на опубликованных российским агентством ТАСС и белорусским БЕЛТА фото его можно заметить со стороны украинской делегации.

5 марта "Украинская правда", ссылаясь на источники, написала, что Киреева застрелили во время задержания сотрудники СБУ. По словам собеседников издания, у спецслужбы "были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры".

Вечером 5 марта Главное управление разведки Минобороны заявило в Facebook, что Киреев был разведчиком и погиб во время выполнения спецзадания. "Герои не умирают! Они живут, пока мы о них помним", – писала пресс-служба ГУР в этом посте.

17 января 2023 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил смерть Киреева плохой координацией между силовыми ведомствами. Он также заявил, что Киреев не был агентом России.

18 января в The Wall Street Journal вышла статья о Кирееве. В ней, в частности, приводится комментарий начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова о роли Киреева в отражении российской агрессии. Он, по словам Буданова, помог сорвать планы России по захвату Киева.

22 января Буданов заявил, что Киреева убили в автомобиле СБУ. Он рассказал, что имел разговор с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым по поводу смерти Киреева, но тот "не смог ничего толком объяснить".

23 января на фоне возобновившегося скандала со смертью Киреева Буданов встретился с врио главы СБУ Василием Малюком. Главы ведомств заверили, что между ними нет недоразумений. 

Теги: СБУ, прокуратура, разведка, расследование, Государственное бюро расследований, Украинская правда, ГУР Минобороны Украины, ГБР, Денис Киреев
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