ГБР провело девять экспертиз по делу об убийстве разведчика Киреева

"Проведены девять судебных экспертиз, в частности судебные медицинские экспертизы, судебные экспертизы оружия, судебные баллистические экспертизы, экспертиза оружия и следов, обстоятельств его использования, экспертиза материалов, веществ и изделий", – говорится в ответе.

Досудебное расследование еще продолжается, отметили в ведомстве.

Контекст:

Киреев присутствовал на украино-российских переговорах в Беларуси 28 февраля 2022 года. Офис президента не указывал его имя в списке участников делегации, однако на опубликованных российским агентство ТАСС и белорусским БЕЛТА фото его можно заметить со стороны украинской делегации.

5 марта "Украинская правда", ссылаясь на источники, написала, что Киреева застрелили во время задержания сотрудники СБУ. По словам собеседников издания, у спецслужбы "были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры".

Вечером 5 марта Главное управление разведки Минобороны заявило в Facebook, что Киреев был разведчиком и погиб во время выполнения спецзадания. "Герои не погибают! Они живут, пока мы о них помним", – отметила пресс-служба ГУР в этом посте.

17 января 2023 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил смерть Киреева плохой координацией между силовыми ведомствами. Он также заявил, что Киреев не был агентом России.

18 января в The Wall Street Journal вышла статья о Кирееве. В ней, в частности, приводится комментарий начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова о роли Киреева в отражении российской агрессии. Он, по словам Буданова, помог сорвать планы России по захвату Киева.

22 января Буданов заявил, что Киреева убили в автомобиле СБУ. Он рассказал, что имел разговор с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым по поводу смерти Киреева, но тот "не смог ничего толком объяснить".

23 января на фоне возобновившегося скандала со смертью Киреева Буданов встретился с врио главы СБУ Василием Малюком.