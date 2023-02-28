СБУ задержала депутата Купянского райсовета, подозреваемого в организации лечения оккупантов

Ранее задержанный возглавлял городской отдел здравоохраненния.
"После захвата райцентра, он поддержал российских захватчиков и добровольно предложил им свою помощь в организации лечения раненых рашистов. За это его назначили руководителем "отдела здравоохранения военно-гражданской администрации Купянского района РФ". На этой должности он сразу отдал указание "переоборудовать" украинские больницы под военные госпитали рашистов. Экс-чиновник лично распорядился безотлагательно лечить участников российских оккупационных группировок, в том числе боевиков террористических организаций "ЛДНР", – говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что после того, как украинские военные освободили Купянск, депутат пытался "избежать правосудия и затеряться среди местных жителей", но был задержан.
Депутату объявили о подозрении по ч. 5 ст.111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность).
"Во время оглашения подозрения он полностью признал свою вину. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в пресс-центре.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили практически всю территорию региона.
О том, что украинские военные зашли в Купянск, стало известно 16 сентября.
В Харьковской области прокуратура расследует гибель 1780 мирных жителей из-за российской агрессии. На деоккупированных территориях эксгумировано 668 тел погибших, в том числе 47 украинских военнослужащих.