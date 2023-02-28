СБУ задержала депутата Купянского райсовета, подозреваемого в организации лечения оккупантов

В СБУ сообщили, что депутат признал свою вину Фото: ssu.gov.ua

Ранее задержанный возглавлял городской отдел здравоохраненния.

"После захвата райцентра, он поддержал российских захватчиков и добровольно предложил им свою помощь в организации лечения раненых рашистов. За это его назначили руководителем "отдела здравоохранения военно-гражданской администрации Купянского района РФ". На этой должности он сразу отдал указание "переоборудовать" украинские больницы под военные госпитали рашистов. Экс-чиновник лично распорядился безотлагательно лечить участников российских оккупационных группировок, в том числе боевиков террористических организаций "ЛДНР", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что после того, как украинские военные освободили Купянск, депутат пытался "избежать правосудия и затеряться среди местных жителей", но был задержан.

Депутату объявили о подозрении по ч. 5 ст.111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность).

"Во время оглашения подозрения он полностью признал свою вину. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в пресс-центре.