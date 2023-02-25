СБУ задержала жителя Купянска по подозрению в работе на МВД РФ и фабрикации дел против украинцев

По данным СБУ, мужчина работал "экспертом" в "управлении внутренних дел" оккупантов Фото: ssu.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, мужчина был назначен "экспертом" в составе "экспертно-криминалистического отделения" оккупационного органа.

"В этой должности он участвовал в фабрикации дел против участников движения сопротивления в регионе. Для этого он использовал подброшенные потерпевшим "вещественные доказательства" для оформления необходимых рашистам "экспертных выводов". За это коллаборант каждый месяц получал "зарплату" в российских рублях", – сказано в сообщении.

После освобождения города фигурант жил в одном из местных частных домов, но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.