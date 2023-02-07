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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала перешедшую на сторону оккупантов экс-полицейскую из Купянска

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Оперативники СБУ задержали экс-полицейскую в селе Староверовка Купянского района
Оперативники СБУ задержали экс-полицейскую в селе Староверовка Купянского района
Фото: Управління СБ України в Харківській області / Facebook

Служба безопасности Украины задержала 26-летнюю бывшую сотрудницу Нацполиции из Купянска Харьковской области, которая в конце мая 2022 года добровольно согласилась сотрудничать с российскими оккупантами. Об этом сообщило управление СБУ в Харьковской области.

По данным СБУ, экс-полицейская по собственной инициативе написала заявление в оккупационную администрацию, заключила с ее главарем трудовой договор и была назначена "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета" незаконного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Оккупанты выдали ей соответствующее удостоверение и полицейскую форму с фейковыми шевронами.

На этой должности задержанная принимала от населения заявления и сообщения о правонарушениях, оформляла соответствующие документы. СБУ подчеркивает, что этим она создавала условия для функционирования незаконного правоохранительного органа агрессора, обеспечивала становление и укрепление российской власти на временно оккупированной территории Купянского района.

С оккупантами злоумышленница сотрудничала до сентября, получая за свою "службу" деньги в размере 45 тыс. руб. (23 тыс. грн) в месяц. Из рядов Национальной полиции Украины женщину уволили в июне.

Оперативники СБУ задержали экс-полицейскую в селе Староверовка Купянского района. После деоккупации города она скрывалась от украинского правосудия в частном доме родителей.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание от 15 лет до пожизненного заключения.

https://www.facebook.com/ssu.kharkiv/posts/pfbid02gV86SriVJTdpBTtw2ALFLtLfaHXeumWturfi8i5Siq2R3Hi2Hs5BeZ5p4dzdGNZAl

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили практически всю территорию региона.

О том, что украинские военные зашли в Купянск, стало известно 16 сентября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, война, полиция, оккупация, вторжение, Купянск, война России против Украины, задержание, Нацполиция, Служба безопасности Украины, войска, деоккупация
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