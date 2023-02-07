СБУ задержала перешедшую на сторону оккупантов экс-полицейскую из Купянска

По данным СБУ, экс-полицейская по собственной инициативе написала заявление в оккупационную администрацию, заключила с ее главарем трудовой договор и была назначена "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета" незаконного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Оккупанты выдали ей соответствующее удостоверение и полицейскую форму с фейковыми шевронами.

На этой должности задержанная принимала от населения заявления и сообщения о правонарушениях, оформляла соответствующие документы. СБУ подчеркивает, что этим она создавала условия для функционирования незаконного правоохранительного органа агрессора, обеспечивала становление и укрепление российской власти на временно оккупированной территории Купянского района.

С оккупантами злоумышленница сотрудничала до сентября, получая за свою "службу" деньги в размере 45 тыс. руб. (23 тыс. грн) в месяц. Из рядов Национальной полиции Украины женщину уволили в июне.

Оперативники СБУ задержали экс-полицейскую в селе Староверовка Купянского района. После деоккупации города она скрывалась от украинского правосудия в частном доме родителей.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание от 15 лет до пожизненного заключения.