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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ заявила об обезвреживании агентуры ФСБ, которая наводила российские ракеты на больницы на юге Украины

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Предполагаемых агентов задержали во время сбора данных, заявляют в СБУ
Предполагаемых агентов задержали во время сбора данных, заявляют в СБУ
Фото: Служба безпеки України / Telegram

В ходе оперативных действий задержаны шесть российских агентов, которые собирали разведданные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил и правоохранительных органов Украины на территории южных регионов, сообщает Служба безопасности Украины в Telegram 24 февраля.

Речь идет о шести местных жителях, которых после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ РФ, говорится в сообщении. В случае захвата южных регионов Украины, по данным следствия, захватчики обещали им "должности" в оккупационных администрациях России.

Один из злоумышленников маскировал преступную деятельность под видом волонтера, заявляют в СБУ. По данным следствия, под предлогом доставки помощи на фронт он прибывал на позиции украинских защитников, где собирал разведданные в пользу агрессора.

Агенты объезжали прифронтовую местность и передавали врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений, включая местные больницы, а полученные сведения оккупанты использовали для прицельных ракетных ударов, говорится в сообщении. По версии следствия, именно по наводке задержанных россияне совершили серию обстрелов медучреждений на юге Украины.

За каждую успешно выполненную враждебную задачу приспешники агрессора получали от своих кураторов денежное вознаграждение, размер которого зависел от важности объекта и сложности сбора информации о нем, говорится в сообщении.

СБУ заявляет, что они были задержаны при попытке определения точных геолокаций нескольких украинских больниц и энергообъектов. 

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили телефоны с доказательствами преступных действий и банковские карточки, на которые поступало вознаграждение от оккупантов.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае вынесения приговора судом коллаборантам грозит 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора Украины на 24 февраля, зафиксировано 16 835 преступлений против национальной безопасности Украины.

Теги: СБУ, война России против Украины, задержание, подозрение, коллаборационизм
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