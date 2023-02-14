"Первый в зачистке ФСБ пошел". Андрющенко заявил о смерти первого гауляйтера Мариуполя

Самопровозглашенного мэра Мариуполя Иващенко уже нет в живых, заявил советник законно избранного городского головы Фото: Константин Иващенко / Facebook

"Первый гауляйтер Мариуполя Иващенко поет на палубе крейсера "Москва" в хоре [покойного российского певца и поддерживавшего боевиков "ДНР" политика Иосифа] Кобзона. Наши источники сообщают, что Иващенко – все. Можно занимать очередь танцев на могиле предателя, чьи руки по локти в крови мариупольцев. Первый в зачистке ФСБ пошел. Следующей мраzоте – приготовиться", – написал Андрющенко.

Он уточнил, что окончательного официального подтверждения о смерти Иващенко пока не получал.

Андрющенко напомнил, что законно избранные власти Мариуполя предупреждали коллаборантов о том, что "так и будет и свои [оккупанты] приберут раньше наших [украинских сил сопротивления]".

"Срок годности получился не только у него. На месте других я бы начал быстренько искать пути, как перейти на сторону добра, сдаться СБУ и бежать из оккупированного Мариуполя, спасая жизнь, пока не поздно. Украинская тюрьма лучше гарантированного российского гроба", – резюмировал советник мэра.

Андрющенко не привел причин и подробностей смерти Иващенко. Официальная информация о кончине коллаборанта на момент публикации новости отсутствовала.