ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Первый в зачистке ФСБ пошел". Андрющенко заявил о смерти первого гауляйтера Мариуполя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самопровозглашенного мэра Мариуполя Иващенко уже нет в живых, заявил советник законно избранного городского головы
Самопровозглашенного мэра Мариуполя Иващенко уже нет в живых, заявил советник законно избранного городского головы
Фото: Константин Иващенко / Facebook

Советник законно избранного мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщил 14 февраля в Telegram, ссылаясь на свои источники, о смерти коллаборанта Константина Иващенко, который после оккупации города стал его самопровозглашенным мэром.

"Первый гауляйтер Мариуполя Иващенко поет на палубе крейсера "Москва" в хоре [покойного российского певца и поддерживавшего боевиков "ДНР" политика Иосифа] Кобзона. Наши источники сообщают, что Иващенко – все. Можно занимать очередь танцев на могиле предателя, чьи руки по локти в крови мариупольцев. Первый в зачистке ФСБ пошел. Следующей мраzоте – приготовиться", – написал Андрющенко.

Он уточнил, что окончательного официального подтверждения о смерти Иващенко пока не получал.

Андрющенко напомнил, что законно избранные власти Мариуполя предупреждали коллаборантов о том, что "так и будет и свои [оккупанты] приберут раньше наших [украинских сил сопротивления]".

"Срок годности получился не только у него. На месте других я бы начал быстренько искать пути, как перейти на сторону добра, сдаться СБУ и бежать из оккупированного Мариуполя, спасая жизнь, пока не поздно. Украинская тюрьма лучше гарантированного российского гроба", – резюмировал советник мэра.

Андрющенко не привел причин и подробностей смерти Иващенко. Официальная информация о кончине коллаборанта на момент публикации новости отсутствовала.

Контекст:

Российские оккупанты назначили Иващенко "мэром" Мариуполя в апреле 2022 года, а в конце января 2023 был уволен. Его место занял другой коллаборант, бывший "глава" Новоазовского района Олег Моргун, который в 2014 году был приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации "ДНР".

По данным Андрющенко, оккупанты решили убрать Иващенко, потому что он активно отмывал деньги, давал "зеленый свет" мародерству и не справился с организацией мобилизации местных жителей в российскую армию. "Иващенко срочно спрятали в Донецке в госпитале для элиты, который обустроен на бывшей базе "Шахтера" неподалеку от парка Щербакова", – написал тогда он.

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Андрющенко рассказывал, что у Иващенко есть российские кураторы, среди которых – депутат Государственной думы РФ, выходец из Мариуполя Дмитрий Саблин. Недовольство "мэром" Мариуполя, в том числе тем, как он справляется с мобилизацией, главари боевиков "ДНР" выражали еще в августе, отмечал Андрющенко.

В августе 2022 года Иващенко попал в санкционный список США.

Законно избранным мэром Мариуполя продолжает оставаться Вадим Бойченко, который был вынужден покинуть город перед его захватом российскими оккупантами.

Теги: Россия, Украина, смерть, Донецкая область, оккупация, ФСБ, Мариуполь, мобилизация, вторжение, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Бойченко, мэр, российские оккупанты, коллаборационизм, Петр Андрющенко, деоккупация, Константин Иващенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес
Галина ГРИШИНА
"Без любви жизнь неполноценна". Как Цибульская, Цимбалюк, Петрожицкая, Мирзоян и другие поздравили своих любимых с Днем святого Валентина
"Без любви жизнь неполноценна". Как Цибульская, Цимбалюк, Петрожицкая, Мирзоян и другие поздравили своих любимых с Днем святого Валентина
Галина ГРИШИНА
Цветы и кофе в постель. 28-летняя жена 57-летнего Павлика показала романтическое видео с его участием
Цветы и кофе в постель. 28-летняя жена 57-летнего Павлика показала романтическое видео с его участием
Галина ГРИШИНА
"Мой парень говорит мне, что я себя не люблю". alyona alyona спустя год после расставания с рэпером сообщила о новом бойфренде
"Мой парень говорит мне, что я себя не люблю". alyona alyona спустя год после расставания с рэпером сообщила о новом бойфренде
Галина ГРИШИНА
Балетмейстер привселюдно измазал лицо журналистки фекалиями собаки. Он заявил, что она "много лет бросала в него дерьмо"
Балетмейстер привселюдно измазал лицо журналистки фекалиями собаки. Он заявил, что она "много лет бросала в него дерьмо"
Галина ГРИШИНА
В примерочной перед зеркалом, на съемках клипа и на прогулке. Кацурин показал три поцелуя с Дорофеевой
В примерочной перед зеркалом, на съемках клипа и на прогулке. Кацурин показал три поцелуя с Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
Резников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе показал платок с изображением истребителей. Видео
Резников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе показал платок с изображением истребителей. Видео
44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото
44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото
Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото
Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото
Галина ГРИШИНА
В сети показали лицо 53-летней Лопес вблизи. Фото
В сети показали лицо 53-летней Лопес вблизи. Фото
"Жду встречи, как "леопардов". Сервис для проверки контрагентов опубликовал шуточные валентинки от Залужного, Буданова, Джонсона и Зеленской
"Жду встречи, как "леопардов". Сервис для проверки контрагентов опубликовал шуточные валентинки от Залужного, Буданова, Джонсона и Зеленской
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в кроп-топе и лосинах показала свой прыжок в замедленной съемке
Бех-Романчук в кроп-топе и лосинах показала свой прыжок в замедленной съемке
Dantes после развода с Дорофеевой обратился к своей новой избраннице
Dantes после развода с Дорофеевой обратился к своей новой избраннице
Галина ГРИШИНА
Резников – в желтом, Остин – в синем. Министр обороны Украины и глава Пентагона появились на публике в галстуках цветов украинского флага
Резников – в желтом, Остин – в синем. Министр обороны Украины и глава Пентагона появились на публике в галстуках цветов украинского флага
Галина ГРИШИНА
"Это вкус любви". Украинский кулинар поделился рецептом чизкейка с хрустящей корочкой
"Это вкус любви". Украинский кулинар поделился рецептом чизкейка с хрустящей корочкой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (322667)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (95314)
3
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео (56229)
4
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (54292)
5
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (52096)
6
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (46133)
7
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (34286)
8
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко (25109)
 
 
 
 