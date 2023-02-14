"Первый в зачистке ФСБ пошел". Андрющенко заявил о смерти первого гауляйтера Мариуполя

"Первый гауляйтер Мариуполя Иващенко поет на палубе крейсера "Москва" в хоре [покойного российского певца и поддерживавшего боевиков "ДНР" политика Иосифа] Кобзона. Наши источники сообщают, что Иващенко – все. Можно занимать очередь танцев на могиле предателя, чьи руки по локти в крови мариупольцев. Первый в зачистке ФСБ пошел. Следующей мраzоте – приготовиться", – написал Андрющенко.
Он уточнил, что окончательного официального подтверждения о смерти Иващенко пока не получал.
Андрющенко напомнил, что законно избранные власти Мариуполя предупреждали коллаборантов о том, что "так и будет и свои [оккупанты] приберут раньше наших [украинских сил сопротивления]".
"Срок годности получился не только у него. На месте других я бы начал быстренько искать пути, как перейти на сторону добра, сдаться СБУ и бежать из оккупированного Мариуполя, спасая жизнь, пока не поздно. Украинская тюрьма лучше гарантированного российского гроба", – резюмировал советник мэра.
Андрющенко не привел причин и подробностей смерти Иващенко. Официальная информация о кончине коллаборанта на момент публикации новости отсутствовала.
Российские оккупанты назначили Иващенко "мэром" Мариуполя в апреле 2022 года, а в конце января 2023 был уволен. Его место занял другой коллаборант, бывший "глава" Новоазовского района Олег Моргун, который в 2014 году был приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации "ДНР".
По данным Андрющенко, оккупанты решили убрать Иващенко, потому что он активно отмывал деньги, давал "зеленый свет" мародерству и не справился с организацией мобилизации местных жителей в российскую армию. "Иващенко срочно спрятали в Донецке в госпитале для элиты, который обустроен на бывшей базе "Шахтера" неподалеку от парка Щербакова", – написал тогда он.
В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Андрющенко рассказывал, что у Иващенко есть российские кураторы, среди которых – депутат Государственной думы РФ, выходец из Мариуполя Дмитрий Саблин. Недовольство "мэром" Мариуполя, в том числе тем, как он справляется с мобилизацией, главари боевиков "ДНР" выражали еще в августе, отмечал Андрющенко.
В августе 2022 года Иващенко попал в санкционный список США.
Законно избранным мэром Мариуполя продолжает оставаться Вадим Бойченко, который был вынужден покинуть город перед его захватом российскими оккупантами.