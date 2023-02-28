СБУ заявила о задержании четырех коллаборантов, руководивших российской пыточной в Херсоне

Среди задержанных – бывший заместитель начальника местной исправительной колонии, который во время временной оккупации города поддержал российских захватчиков.
"После захвата пенитенциарного учреждения он добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и согласился войти в руководящий состав созданного рашистами "управления службы исполнения наказаний в Херсонской области". Находясь на "должности", он организовывал незаконное удержание похищенных украинцев в камерах российской тюрьмы", – говорится в сообщении.
В застенках к потерпевшим применяли психологическое давление, пытки и угрозы убийства, напомнили в СБУ. Таким образом захватчики пытались подавить движение сопротивления в регионе.
Еще один фигурант – глава "отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения" бывшей российской тюрьмы. По данным СБУ, он отвечал за продовольственное обеспечение администрации оккупационного органа.
Еще двое подозреваемых, по информации спецслужбы, участвовали в карательных рейдах против местных жителей, которые оказывали сопротивление захватчикам. Один из них раньше работал в Херсонском СИЗО, а после вторжения россиян согласился на предложение оккупантов войти в состав "отдела охраны колонии".
Четырем фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Трем из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В ноябре 2022 года ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец рассказывал, что в Херсонской области россияне применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах. Он также сообщал, что в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.
По данным Офиса генпрокурора на 23 декабря, на деоккупированных территориях Украины после ухода российских войск выявили 54 места жестокого обращения с населением, так называемых пыточных.