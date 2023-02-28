СБУ заявила о задержании четырех коллаборантов, руководивших российской пыточной в Херсоне

По данным СБУ, задержанные участвовали в похищениях и незаконном удержании украинцев в российской тюрьме Фото: Служба безпеки України / Telegram

Среди задержанных – бывший заместитель начальника местной исправительной колонии, который во время временной оккупации города поддержал российских захватчиков.

"После захвата пенитенциарного учреждения он добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и согласился войти в руководящий состав созданного рашистами "управления службы исполнения наказаний в Херсонской области". Находясь на "должности", он организовывал незаконное удержание похищенных украинцев в камерах российской тюрьмы", – говорится в сообщении.

В застенках к потерпевшим применяли психологическое давление, пытки и угрозы убийства, напомнили в СБУ. Таким образом захватчики пытались подавить движение сопротивления в регионе.

Еще один фигурант – глава "отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения" бывшей российской тюрьмы. По данным СБУ, он отвечал за продовольственное обеспечение администрации оккупационного органа.

Еще двое подозреваемых, по информации спецслужбы, участвовали в карательных рейдах против местных жителей, которые оказывали сопротивление захватчикам. Один из них раньше работал в Херсонском СИЗО, а после вторжения россиян согласился на предложение оккупантов войти в состав "отдела охраны колонии".

Четырем фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Трем из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.