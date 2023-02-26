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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Участники Крымской платформы призвали РФ прекратить нарушения прав человека на полуострове

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Россия оккупировала Крым в 2014 году
Россия оккупировала Крым в 2014 году
Фото: armyinform.com.ua

26 февраля в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь страны – участники Крымской платформы в совместном заявлении призвали Россию уважать права украинцев, в том числе коренных жителей полуострова крымских татар. Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.

"Призываем российскую оккупационную администрацию в Крыму немедленно прекратить репрессивные меры и нарушения прав человека украинцев и коренных крымских татар, немедленно прекратить произвольные обыски, задержания, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания и другие формы политического давления, систематической "фильтрации" и широкомасштабной принудительной депортации украинцев, в том числе детей", – говорится в заявлении.

Подписанты документа обещают "продолжать оказывать давление на РФ для немедленного освобождения всех граждан, незаконно заключенных оккупационной администрацией в Крыму, включая Эмира-Усеина Куку, Галину Долгополую, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джелялова, Ирину Данилович, Богдана Зизу, Энвера Кроша, Вилена Темерьянова и многих других.

"Решительно осуждаем неспособность российской администрации обеспечить медицинские нужды всех незаконно заключенных украинских граждан за реализацию своих прав и основных свобод, что уже привело к смерти граждан Украины Константина Ширинга и Джемиля Гафарова", – подчеркивается в заявлении.

Кроме того, участники Крымской платформы осудили "обыски и аресты крымских мусульман, а также систематическую политику угнетения всех религиозных общин, которая побуждает к ненависти против лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам и их общинам, в том числе крымским мусульманам".

"Ни одно лицо в Крыму не должно быть привлечено к уголовной ответственности или содержаться под стражей за исповедание своей религии или верования. Эти нарушения, в конце концов, приводят к изменению демографической и этнической структуры в Крыму", – считают авторы документа.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

24 февраля 2022 года оккупанты полномасштабно вторглись в Украину, в том числе через админграницу с Крымом.

15 февраля 2023 года представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщили, что Россия незаконно удерживает 181 политзаключенного, 116 из них – крымские татары.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, религия, правозащитники, оккупация, крымские татары, заключенные, пытки, репрессии, мусульмане, политзаключенные, обыски, демография, Крымская платформа
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