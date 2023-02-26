Участники Крымской платформы призвали РФ прекратить нарушения прав человека на полуострове

"Призываем российскую оккупационную администрацию в Крыму немедленно прекратить репрессивные меры и нарушения прав человека украинцев и коренных крымских татар, немедленно прекратить произвольные обыски, задержания, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания и другие формы политического давления, систематической "фильтрации" и широкомасштабной принудительной депортации украинцев, в том числе детей", – говорится в заявлении.

Подписанты документа обещают "продолжать оказывать давление на РФ для немедленного освобождения всех граждан, незаконно заключенных оккупационной администрацией в Крыму, включая Эмира-Усеина Куку, Галину Долгополую, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джелялова, Ирину Данилович, Богдана Зизу, Энвера Кроша, Вилена Темерьянова и многих других.

"Решительно осуждаем неспособность российской администрации обеспечить медицинские нужды всех незаконно заключенных украинских граждан за реализацию своих прав и основных свобод, что уже привело к смерти граждан Украины Константина Ширинга и Джемиля Гафарова", – подчеркивается в заявлении.

Кроме того, участники Крымской платформы осудили "обыски и аресты крымских мусульман, а также систематическую политику угнетения всех религиозных общин, которая побуждает к ненависти против лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам и их общинам, в том числе крымским мусульманам".

"Ни одно лицо в Крыму не должно быть привлечено к уголовной ответственности или содержаться под стражей за исповедание своей религии или верования. Эти нарушения, в конце концов, приводят к изменению демографической и этнической структуры в Крыму", – считают авторы документа.