Участники Крымской платформы призвали РФ прекратить нарушения прав человека на полуострове

"Призываем российскую оккупационную администрацию в Крыму немедленно прекратить репрессивные меры и нарушения прав человека украинцев и коренных крымских татар, немедленно прекратить произвольные обыски, задержания, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания и другие формы политического давления, систематической "фильтрации" и широкомасштабной принудительной депортации украинцев, в том числе детей", – говорится в заявлении.
Подписанты документа обещают "продолжать оказывать давление на РФ для немедленного освобождения всех граждан, незаконно заключенных оккупационной администрацией в Крыму, включая Эмира-Усеина Куку, Галину Долгополую, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джелялова, Ирину Данилович, Богдана Зизу, Энвера Кроша, Вилена Темерьянова и многих других.
"Решительно осуждаем неспособность российской администрации обеспечить медицинские нужды всех незаконно заключенных украинских граждан за реализацию своих прав и основных свобод, что уже привело к смерти граждан Украины Константина Ширинга и Джемиля Гафарова", – подчеркивается в заявлении.
Кроме того, участники Крымской платформы осудили "обыски и аресты крымских мусульман, а также систематическую политику угнетения всех религиозных общин, которая побуждает к ненависти против лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам и их общинам, в том числе крымским мусульманам".
"Ни одно лицо в Крыму не должно быть привлечено к уголовной ответственности или содержаться под стражей за исповедание своей религии или верования. Эти нарушения, в конце концов, приводят к изменению демографической и этнической структуры в Крыму", – считают авторы документа.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.
24 февраля 2022 года оккупанты полномасштабно вторглись в Украину, в том числе через админграницу с Крымом.
15 февраля 2023 года представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщили, что Россия незаконно удерживает 181 политзаключенного, 116 из них – крымские татары.