СБУ за год разоблачила 360 российских агентов – Малюк

Он отметил, что речь идет как об известных лицах, таких как бывший нардеп, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, так и о гражданах, которые собирают информацию о местонахождении украинских военных.
Малюк заявил, что Россия десятилетиями "насыщала" Украину своей агентурой в государственных органах, в церкви и в военно-промышленном комплексе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Офиса генерального прокурора Украины на 28 февраля, в Украине за год зафиксировано 16 872 преступления против национальной безопасности.
Малюк сообщил в опубликованном 28 февраля интервью, что СБУ открыла более 64 тыс. уголовных производств, связанных с российской военной агрессией против Украины.