СБУ за год разоблачила 360 российских агентов – Малюк

Он отметил, что речь идет как об известных лицах, таких как бывший нардеп, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, так и о гражданах, которые собирают информацию о местонахождении украинских военных.

Малюк заявил, что Россия десятилетиями "насыщала" Украину своей агентурой в государственных органах, в церкви и в военно-промышленном комплексе.