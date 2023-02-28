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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ за год разоблачила 360 российских агентов – Малюк

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Малюк заявил, что Россия десятилетиями "насыщала" Украину своей агентурой
Малюк заявил, что Россия десятилетиями "насыщала" Украину своей агентурой
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения РФ разоблачила или задержала 360 российских агентов. Об этом сообщил глава ведомства Василий Малюк в интервью The Independent, которое вышло 28 февраля.

Он отметил, что речь идет как об известных лицах, таких как бывший нардеп, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, так и о гражданах, которые собирают информацию о местонахождении украинских военных. 

Малюк заявил, что Россия десятилетиями "насыщала" Украину своей агентурой в государственных органах, в церкви и в военно-промышленном комплексе.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Офиса генерального прокурора Украины на 28 февраля, в Украине за год зафиксировано 16 872 преступления против национальной безопасности.

Малюк сообщил в опубликованном 28 февраля интервью, что СБУ открыла более 64 тыс. уголовных производств, связанных с российской военной агрессией против Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Виктор Медведчук, война России против Украины, Василий Малюк
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