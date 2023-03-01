В Полтавской области есть попадание по критической инфраструктуре – глава ОВА

Информация о жертвах и разрушениях вследствие ракетного удара по Полтавской области уточняется, сказал Лунин Фото: Дмитро Лунін / Facebook

"Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – сообщил он.

В то же время в Сумской области во время вечерней воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны.

"Взрывы, которые слышали сегодня в Сумской области, – работа ПВО! Спасибо нашим защитникам и защитницам!" – написала пресс-служба Сумской ОВА в Facebook.

Вечером 1 марта во многих областях была объявлена воздушная тревога. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram призвал не игнорировать сигналы тревоги. В 19.23 в Украине начали отменять воздушную тревогу. По состоянию на 21.08 она действовала только в Луганской области и временно оккупированном Крыму.