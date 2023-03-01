В Полтавской области есть попадание по критической инфраструктуре – глава ОВА

"Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – сообщил он.
В то же время в Сумской области во время вечерней воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны.
"Взрывы, которые слышали сегодня в Сумской области, – работа ПВО! Спасибо нашим защитникам и защитницам!" – написала пресс-служба Сумской ОВА в Facebook.
Вечером 1 марта во многих областях была объявлена воздушная тревога. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram призвал не игнорировать сигналы тревоги. В 19.23 в Украине начали отменять воздушную тревогу. По состоянию на 21.08 она действовала только в Луганской области и временно оккупированном Крыму.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.