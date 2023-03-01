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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Полтавской области есть попадание по критической инфраструктуре – глава ОВА

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Информация о жертвах и разрушениях вследствие ракетного удара по Полтавской области уточняется, сказал Лунин
Информация о жертвах и разрушениях вследствие ракетного удара по Полтавской области уточняется, сказал Лунин
Фото: Дмитро Лунін / Facebook

Российские оккупанты ударили по критической и гражданской инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавской области вечером 1 марта. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

"Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – сообщил он.

В то же время в Сумской области во время вечерней воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны. 

"Взрывы, которые слышали сегодня в Сумской области, – работа ПВО! Спасибо нашим защитникам и защитницам!" – написала пресс-служба Сумской ОВА в Facebook. 

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/3146256292345292

Вечером 1 марта во многих областях была объявлена воздушная тревога. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram призвал не игнорировать сигналы тревоги. В 19.23 в Украине начали отменять воздушную тревогу. По состоянию на 21.08 она действовала только в Луганской области и временно оккупированном Крыму.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на энергетическую  инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Теги: Украина, энергетика, Кременчуг, ПВО, обстрелы, ракеты, инфраструктура, Андрей Ермак, Дмитрий Лунин, воздушная тревога
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