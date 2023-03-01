В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. СМИ сообщили о взрывах под Кременчугом

По данным на 19.15, тревоги нет только в Одесской и западных областях Украины.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram призвал не игнорировать сигналы тревоги.
Глава Полтавской ОВА в Telegram предупредил об угрозе ракетного удара.
"Суспільне" в Telegram сообщило о звуках взрывов в Кременчугском районе Полтавской области.
Официальной информации о причинах взрывов пока не поступало. Telegram-каналы сообщают о вероятном запуске двух ракет Х-22, одна из которых была ложной целью.
В 19.23 в Украине начали отменять воздушную тревогу. По состоянию на 19.30 она действовала только в Луганской области и временно оккупированном Крыму.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.