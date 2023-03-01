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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. СМИ сообщили о взрывах под Кременчугом

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Российская стратегическая авиация выпустила ракеты по Украине, в стране объявлена тревога
Российская стратегическая авиация выпустила ракеты по Украине, в стране объявлена тревога
Фото: wikipedia.org

В Украине вечером 1 марта во многих областях объявлена воздушная тревога, свидетельствует онлайн-карта ресурса alerts.in.ua.

По данным на 19.15, тревоги нет только в Одесской и западных областях Украины.

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Фото: alerts.in.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram призвал не игнорировать сигналы тревоги.

Глава Полтавской ОВА в Telegram предупредил об угрозе ракетного удара.

"Суспільне" в Telegram сообщило о звуках взрывов в Кременчугском районе Полтавской области.

Официальной информации о причинах взрывов пока не поступало. Telegram-каналы сообщают о вероятном запуске двух ракет Х-22, одна из которых была ложной целью.

В 19.23 в Украине начали отменять воздушную тревогу. По состоянию на 19.30 она действовала только в Луганской области и временно оккупированном Крыму.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Теги: страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, крылатая ракета, российские оккупанты
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