В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. СМИ сообщили о взрывах под Кременчугом

По данным на 19.15, тревоги нет только в Одесской и западных областях Украины.

Фото: alerts.in.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram призвал не игнорировать сигналы тревоги.

Глава Полтавской ОВА в Telegram предупредил об угрозе ракетного удара.

"Суспільне" в Telegram сообщило о звуках взрывов в Кременчугском районе Полтавской области.

Официальной информации о причинах взрывов пока не поступало. Telegram-каналы сообщают о вероятном запуске двух ракет Х-22, одна из которых была ложной целью.

В 19.23 в Украине начали отменять воздушную тревогу. По состоянию на 19.30 она действовала только в Луганской области и временно оккупированном Крыму.