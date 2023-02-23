Носителей "Калибров" сейчас в Черном море нет, но ракетную атаку 24 февраля исключать нельзя – Гуменюк

Гуменюк рассказала, что в настоящее время российские ракетоносители находятся в портах базирования, и в Черное море выведены только четыре корабля, которые ведут разведку. Кроме того, оккупанты продолжают и воздушную разведку. Это, указала она, говорит о том, что происходит сбор опорной информации об украинской ПВО, расположение объектов критической инфраструктуры.

"Все это предварительно может способствовать подготовке к ракетному удару – не обязательно массированному, поскольку запас [ракет] у врага тоже заканчивается постепенно", – отметила спикер.

Она добавила, что ситуация с отсутствием ракетоносителей в море может измениться очень быстро.

"То, что сейчас нет ракетоносителей, может измениться буквально в течение одного часа. Для подготовки такого ракетоносителя нужно два-три часа для выхода на боевое дежурство, но с какого момента они начнут отсчет, мы не знаем, поэтому нужно быть внимательными", – предупредила она.

Шторм в Черном море теоретически может помешать планам оккупантов нанесли массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения, однако он не настолько сильный, чтобы об этом можно было говорить с уверенностью, считает Гуменюк.

"Это от двух до четырех баллов шторм. Если не будет дополнительных тектонических процессов, которые могут существенно повлиять на волнение моря, то прогноз погоды говорит о том, что выход ракетоносителей абсолютно возможен. Применение ракет с моря не исключено", – заявила она.

ВСУ постоянно продолжают отслеживать активность российских войск и флота, отметила спикер.

"О сакральности дат [для захватчиков] мы говорили неоднократно и подчеркнем, что определенный символизм они несут, но мы говорили и о том, что не нужно зацикливаться именно на 24 февраля", – подытожила Гуменюк.