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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Носителей "Калибров" сейчас в Черном море нет, но ракетную атаку 24 февраля исключать нельзя – Гуменюк

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Россия может оперативно вывести носители "Калибров" в Черное море, поэтому, предупреждает Гуменюк, исключать ракетный удар 24 февраля нельзя
Россия может оперативно вывести носители "Калибров" в Черное море, поэтому, предупреждает Гуменюк, исключать ракетный удар 24 февраля нельзя
Фото: EPA

Россия в связи с умеренным штормом не выводит в Черное море корабли-ракетоносители. Однако оккупанты продолжают вести разведку целей, что свидетельствует о возможной подготовке ракетного удара. Об этом сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк 23 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

Гуменюк рассказала, что в настоящее время российские ракетоносители находятся в портах базирования, и в Черное море выведены только четыре корабля, которые ведут разведку. Кроме того, оккупанты продолжают и воздушную разведку. Это, указала она, говорит о том, что происходит сбор опорной информации об украинской ПВО, расположение объектов критической инфраструктуры.

"Все это предварительно может способствовать подготовке к ракетному удару – не обязательно массированному, поскольку запас [ракет] у врага тоже заканчивается постепенно", – отметила спикер.

Она добавила, что ситуация с отсутствием ракетоносителей в море может измениться очень быстро.

"То, что сейчас нет ракетоносителей, может измениться буквально в течение одного часа. Для подготовки такого ракетоносителя нужно два-три часа для выхода на боевое дежурство, но с какого момента они начнут отсчет, мы не знаем, поэтому нужно быть внимательными", – предупредила она.

Шторм в Черном море теоретически может помешать планам оккупантов нанесли массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения, однако он не настолько сильный, чтобы об этом можно было говорить с уверенностью, считает Гуменюк.

"Это от двух до четырех баллов шторм. Если не будет дополнительных тектонических процессов, которые могут существенно повлиять на волнение моря, то прогноз погоды говорит о том, что выход ракетоносителей абсолютно возможен. Применение ракет с моря не исключено", – заявила она.

 ВСУ постоянно продолжают отслеживать  активность российских войск и флота, отметила спикер.

"О сакральности дат [для захватчиков] мы говорили неоднократно и подчеркнем, что определенный символизм они несут, но мы говорили и о том, что не нужно зацикливаться именно на 24 февраля", – подытожила Гуменюк.

 

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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