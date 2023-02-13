В Черное море вышли две подлодки оккупантов с восемью "Калибрами" – Одесская ОВА

"В Черном море две вражеские подводные лодки – ракетоносители. Общий залп – восемь "Калибров", – написал он.

Утром 11 февраля в Черном море находилось 11 российских кораблей, из них два являлись носителями "Калибров" с общим залпом в 16 ракет, днем 11 февраля количество кораблей оккупантов на дежурстве выросло до 14 (в том числе три носителя "Калибров").

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 14 волн массированных ракетных и 17 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

14-я массированная атака была предпринята россиянами в ночь с 9-го на 10 февраля и утром 10 февраля. Оккупанты использовали 71 крылатую ракету (в том числе 28 "Калибров"), 61 из них сбили украинские силы ПВО. Также оккупантами было выпущено по территории Украины 35 ракет С-300.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.