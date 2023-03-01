За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов – "Укрэнерго"

По данным "Укрэнерго", дефицит в энергосистеме не прогнозируется Фото: depositphotos.com

По данным компании, дефицит не прогнозируется.

"Потребление – на уровне рабочего дня. Потребность в электричестве полностью покрывается производственными мощностями украинских электростанций и незначительным объемом импорта из Европы", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" сообщили, что, по данным Офиса генпрокурора, за 4,5 месяца по украинской энергетической инфраструктуре попали 255 российских ракет и дронов.

"Из них 214 – по объектам высоковольтной сети "Укрэнерго". Причина отсутствия дефицита сейчас – профессиональная работа энергетиков, которые за несколько месяцев смогли восстановить функциональность энергосистемы и электростанций", – заявили в компании.

Сейчас в системе работают все виды электростанций.

"Возобновлена работа еще одной из электростанций, что увеличило доступную мощность в энергосистеме и соответственно ее операционную безопасность. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за полноводия имеют много ресурсов. Сезонно продолжает расти генерация из возобновляемых источников энергии. Идет незначительный импорт электроэнергии", – говорится в сообщении.

Лимиты потребления в регионы не доводились. В то же время сложной остается ситуация в прифронтовых регионах.

"В результате обстрелов россиян есть повреждения в магистральных сетях на Днепропетровщине, а также в сетях операторов систем распределения в Донецкой и Херсонской областях. Восстановление осуществляются в условиях ситуации безопасности для ремонтных бригад", – заявили в "Укрэнерго".