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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов – "Укрэнерго"

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По данным "Укрэнерго", дефицит в энергосистеме не прогнозируется
По данным "Укрэнерго", дефицит в энергосистеме не прогнозируется
Фото: depositphotos.com

Дефицита в энергосистеме Украины нет уже 18 дней. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram 1 марта.

По данным компании, дефицит не прогнозируется.

"Потребление – на уровне рабочего дня. Потребность в электричестве полностью покрывается производственными мощностями украинских электростанций и незначительным объемом импорта из Европы", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" сообщили, что, по данным Офиса генпрокурора, за 4,5 месяца по украинской энергетической инфраструктуре попали 255 российских ракет и дронов.

"Из них 214 – по объектам высоковольтной сети "Укрэнерго". Причина отсутствия дефицита сейчас – профессиональная работа энергетиков, которые за несколько месяцев смогли восстановить функциональность энергосистемы и электростанций", – заявили в компании.

Сейчас в системе работают все виды электростанций.

"Возобновлена работа еще одной из электростанций, что увеличило доступную мощность в энергосистеме и соответственно ее операционную безопасность. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за полноводия имеют много ресурсов. Сезонно продолжает расти генерация из возобновляемых источников энергии. Идет незначительный импорт электроэнергии", – говорится в сообщении.

Лимиты потребления в регионы не доводились. В то же время сложной остается ситуация в прифронтовых регионах.

"В результате обстрелов россиян есть повреждения в магистральных сетях на Днепропетровщине, а также в сетях операторов систем распределения в Донецкой и Херсонской областях. Восстановление осуществляются в условиях ситуации безопасности для ремонтных бригад", – заявили в "Укрэнерго".

Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

17 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что, хотя отключений света в стране пока нет, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины
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