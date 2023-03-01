За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов – "Укрэнерго"

По данным компании, дефицит не прогнозируется.
"Потребление – на уровне рабочего дня. Потребность в электричестве полностью покрывается производственными мощностями украинских электростанций и незначительным объемом импорта из Европы", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" сообщили, что, по данным Офиса генпрокурора, за 4,5 месяца по украинской энергетической инфраструктуре попали 255 российских ракет и дронов.
"Из них 214 – по объектам высоковольтной сети "Укрэнерго". Причина отсутствия дефицита сейчас – профессиональная работа энергетиков, которые за несколько месяцев смогли восстановить функциональность энергосистемы и электростанций", – заявили в компании.
Сейчас в системе работают все виды электростанций.
"Возобновлена работа еще одной из электростанций, что увеличило доступную мощность в энергосистеме и соответственно ее операционную безопасность. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за полноводия имеют много ресурсов. Сезонно продолжает расти генерация из возобновляемых источников энергии. Идет незначительный импорт электроэнергии", – говорится в сообщении.
Лимиты потребления в регионы не доводились. В то же время сложной остается ситуация в прифронтовых регионах.
"В результате обстрелов россиян есть повреждения в магистральных сетях на Днепропетровщине, а также в сетях операторов систем распределения в Донецкой и Херсонской областях. Восстановление осуществляются в условиях ситуации безопасности для ремонтных бригад", – заявили в "Укрэнерго".
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
17 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что, хотя отключений света в стране пока нет, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.