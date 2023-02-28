В энергосистеме Украины работают все виды электростанций, Одесса запитана по временным схемам – "Укрэнерго"

В компании отметили, что объемы потребления находятся на уровне обычного рабочего дня.
В энергосистеме работают все виды электростанций. Благодаря половодью активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии незначителен.
"Вечером в понедельник было возобновлено электроснабжение Одессы и Одесского района. Сейчас Одесса запитана по временным схемам, но до конца недели мы будем работать над повышением надежности, поэтому возможны небольшие ограничения", – говорится в сообщении.
Наиболее сложной остается ситуация в прифронтовых областях. В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов повреждены сети облэнерго и обесточены населенные пункты. Там продолжаются ремонтные работы.
Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты потребления в областях не устанавливались.
"Укрэнерго" накануне, 27 февраля, сообщала, что в Одесской области сняты ограничения в сетях компании, введенные после масштабной аварии 4 февраля. Из-за нее в регионе действовали графики отключений света, в то время как в энергосистеме страны уже не было дефицита мощности.
27 февраля в результате аварийного отключения высоковольтной линии без света остались почти вся Одесса и Одесский район области.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
17 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что, хотя отключений света в стране пока нет, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.