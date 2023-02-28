В энергосистеме Украины работают все виды электростанций, Одесса запитана по временным схемам – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" отметили, что объемы потребления находятся на уровне обычного рабочего дня Фото: depositphotos.com

В компании отметили, что объемы потребления находятся на уровне обычного рабочего дня.

В энергосистеме работают все виды электростанций. Благодаря половодью активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии незначителен.

"Вечером в понедельник было возобновлено электроснабжение Одессы и Одесского района. Сейчас Одесса запитана по временным схемам, но до конца недели мы будем работать над повышением надежности, поэтому возможны небольшие ограничения", – говорится в сообщении.

Наиболее сложной остается ситуация в прифронтовых областях. В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов повреждены сети облэнерго и обесточены населенные пункты. Там продолжаются ремонтные работы.

Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты потребления в областях не устанавливались.

"Укрэнерго" накануне, 27 февраля, сообщала, что в Одесской области сняты ограничения в сетях компании, введенные после масштабной аварии 4 февраля. Из-за нее в регионе действовали графики отключений света, в то время как в энергосистеме страны уже не было дефицита мощности.

27 февраля в результате аварийного отключения высоковольтной линии без света остались почти вся Одесса и Одесский район области.