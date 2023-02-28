За год полномасштабной войны энергетики ДТЭК вернули свет для более 7 млн семей

Энергетики приступают к работам, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС Фото: Група ДТЕК / Facebook

В частности, в Донецкой области свет вернули для более 4 млн семей, в Киевской – для 1,2 млн, в Днепропетровской – для 874 тыс. семей, в столице – для 773 тыс. семей, в Одесской области – для 83 тыс. Отмечается, что учтены потребители, которым свет возвращали два раза и более.

"Наши специалисты уже год работают в условиях повышенной опасности и восстанавливают сети, разрушенные из-за вражеских атак. С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля прошлого года, энергетики возобновили уже более 4 тыс. энергообъектов, подвергшихся враждебным атакам. Наш самый первый приоритет – обеспечить клиентов светом в кратчайшие сроки. Энергетики приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Также энергетики продолжают работать над стабилизацией ситуации в Одессе. Специалисты "НЭК Укрэнерго" продолжают ремонты на поврежденных из-за российской атаки объектах. Как только эти работы будут закончены, удастся отменить сетевые ограничения, сказано в сообщении.