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НКРЭКУ в марте определит объемы недоплат "зеленым" инвесторам

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Госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году
Госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в марте планирует провести проверку НЭК "Укрэнерго", чтобы выявить размер недоплат предприятиям "зеленой" энергетики и принять решение для устранения этой проблемы, говорится на сайте комиссии.

"В марте текущего года НКРЭКУ планирует провести проверку НЭК "Укрэнерго", которая должна верифицировать финансовые показатели компании, в частности определить размер актуальной задолженности перед производителями ВИЭ", – сообщают в комиссии.

Также по вопросу об урегулировании ответственности производителей ВИЭ за небалансы 23 февраля была проведена встреча с участием представителей юридических служб НКРЭКУ, НЭК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный покупатель" и всех заинтересованных сторон.

"В ходе мероприятия участники обсудили, в частности, предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, обусловленные решением Верховного Суда от 8 сентября 2022 года №640/4069/21", – уточнили в комиссии.

Контекст:

Соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявлял, что Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в новую "зеленую" энергетику, так как Министерство энергетики, профильный комитет в Верховной Раде и НКРЭКУ целенаправленно доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию. Об этом писал "Цензор.НЕТ".

Агентство "РБК-Украина" отмечало, что госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.

В начале февраля инвесторы в "зеленую" энергетику призвали президента Украины Владимира Зеленского, народных депутатов Украины и правительство спасти отрасль и как можно быстрее решить проблемы, которые накапливались в последние годы и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход. Об этом обращении в Facebook писала Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, Министерство энергетики, электроэнергия, долги, НКРЭКУ, финансы, проверки, зеленая энергетика
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