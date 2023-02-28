НКРЭКУ в марте определит объемы недоплат "зеленым" инвесторам

"В марте текущего года НКРЭКУ планирует провести проверку НЭК "Укрэнерго", которая должна верифицировать финансовые показатели компании, в частности определить размер актуальной задолженности перед производителями ВИЭ", – сообщают в комиссии.
Также по вопросу об урегулировании ответственности производителей ВИЭ за небалансы 23 февраля была проведена встреча с участием представителей юридических служб НКРЭКУ, НЭК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный покупатель" и всех заинтересованных сторон.
"В ходе мероприятия участники обсудили, в частности, предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, обусловленные решением Верховного Суда от 8 сентября 2022 года №640/4069/21", – уточнили в комиссии.
Соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявлял, что Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в новую "зеленую" энергетику, так как Министерство энергетики, профильный комитет в Верховной Раде и НКРЭКУ целенаправленно доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию. Об этом писал "Цензор.НЕТ".
Агентство "РБК-Украина" отмечало, что госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.
В начале февраля инвесторы в "зеленую" энергетику призвали президента Украины Владимира Зеленского, народных депутатов Украины и правительство спасти отрасль и как можно быстрее решить проблемы, которые накапливались в последние годы и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход. Об этом обращении в Facebook писала Украинская ветроэнергетическая ассоциация.