НКРЭКУ лишила государственную "Укрэнерго" 20% средств на ремонт электросети – Гончаренко

Алексей Гончаренко: Мина замедленного действия со стороны НКРЭКУ была заложена в расчетах НЭК "Укрэнерго" с предприятиями ВИЭ Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

"Укрэнерго" прямо с начала года испытывает дефицит средств. А просчитались – в НКРЭКУ, где установили недостаточный тариф на передачу НЭК "Укрэнерго". В результате компания в январе и феврале недополучила около 20% средств на выполнение своих обязательств, в том числе на ремонты и восстановление энергетического оборудования", – заявил Гончаренко.

По его словам, когда большинство участников рынка электроэнергетики указывали на недостаточный уровень тарифа на передачу "Укрэнерго" и недостоверные показатели при его расчете, регулятор все замечания отрицал.

"Также мина замедленного действия со стороны НКРЭКУ была заложена в расчетах НЭК "Укрэнерго" с предприятиями ВИЭ, которые за прошлый год не получили почти половину нужных средств", – добавил нардеп.

Он объяснил, что критическая для страны отрасль энергетики во время войны недофинансируется.

"А это работа специалистов, которые избавляют нас от потребности получать электроэнергию с генераторов по 30 грн за кВт-ч и импортный ток по цене свыше 10 грн за кВт-ч. Наша электроэнергия гораздо дешевле", – сообщил Гончаренко.

Также он выразил надежду, что экономить на критических направлениях энергетики и конкретно на работниках энергетики в НКРЭКУ не будут, а расчеты будут обеспечивать реализацию всех важных для энергобезопасности государства проектов.