НКРЭКУ лишила государственную "Укрэнерго" 20% средств на ремонт электросети – Гончаренко

"Укрэнерго" прямо с начала года испытывает дефицит средств. А просчитались – в НКРЭКУ, где установили недостаточный тариф на передачу НЭК "Укрэнерго". В результате компания в январе и феврале недополучила около 20% средств на выполнение своих обязательств, в том числе на ремонты и восстановление энергетического оборудования", – заявил Гончаренко.
По его словам, когда большинство участников рынка электроэнергетики указывали на недостаточный уровень тарифа на передачу "Укрэнерго" и недостоверные показатели при его расчете, регулятор все замечания отрицал.
"Также мина замедленного действия со стороны НКРЭКУ была заложена в расчетах НЭК "Укрэнерго" с предприятиями ВИЭ, которые за прошлый год не получили почти половину нужных средств", – добавил нардеп.
Он объяснил, что критическая для страны отрасль энергетики во время войны недофинансируется.
"А это работа специалистов, которые избавляют нас от потребности получать электроэнергию с генераторов по 30 грн за кВт-ч и импортный ток по цене свыше 10 грн за кВт-ч. Наша электроэнергия гораздо дешевле", – сообщил Гончаренко.
Также он выразил надежду, что экономить на критических направлениях энергетики и конкретно на работниках энергетики в НКРЭКУ не будут, а расчеты будут обеспечивать реализацию всех важных для энергобезопасности государства проектов.
Соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявлял, что Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в новую "зеленую" энергетику, так как Министерство энергетики, профильный комитет в Верховной Раде и НКРЭКУ целенаправленно доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию. Об этом писал "Цензор.НЕТ".
Агентство "РБК-Украина" отмечало, что госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.
В начале февраля инвесторы в "зеленую" энергетику призвали президента Украины Владимира Зеленского, народных депутатов Украины и правительство спасти отрасль и как можно быстрее решить проблемы, которые накапливались в последние годы и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход. Об этом обращении в Facebook писала Украинская ветроэнергетическая ассоциация.