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ДЕНЬГИ

НКРЭКУ лишила государственную "Укрэнерго" 20% средств на ремонт электросети – Гончаренко

Алексей Гончаренко: Мина замедленного действия со стороны НКРЭКУ была заложена в расчетах НЭК "Укрэнерго" с предприятиями ВИЭ
Алексей Гончаренко: Мина замедленного действия со стороны НКРЭКУ была заложена в расчетах НЭК "Укрэнерго" с предприятиями ВИЭ
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила некорректный тариф на передачу электроэнергии для государственной компании "Укрэнерго", что привело к нехватке средств на ремонт. Об этом в Facebook заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Укрэнерго" прямо с начала года испытывает дефицит средств. А просчитались – в НКРЭКУ, где установили недостаточный тариф на передачу НЭК "Укрэнерго". В результате компания в январе и феврале недополучила около 20% средств на выполнение своих обязательств, в том числе на ремонты и восстановление энергетического оборудования", – заявил Гончаренко.

По его словам, когда большинство участников рынка электроэнергетики указывали на недостаточный уровень тарифа на передачу "Укрэнерго" и недостоверные показатели при его расчете, регулятор все замечания отрицал.

"Также мина замедленного действия со стороны НКРЭКУ была заложена в расчетах НЭК "Укрэнерго" с предприятиями ВИЭ, которые за прошлый год не получили почти половину нужных средств", – добавил нардеп.

Он объяснил, что критическая для страны отрасль энергетики во время войны недофинансируется.

"А это работа специалистов, которые избавляют нас от потребности получать электроэнергию с генераторов по 30 грн за кВт-ч и импортный ток по цене свыше 10 грн за кВт-ч. Наша электроэнергия гораздо дешевле", – сообщил Гончаренко.

Также он выразил надежду, что экономить на критических направлениях энергетики и конкретно на работниках энергетики в НКРЭКУ не будут, а расчеты будут обеспечивать реализацию всех важных для энергобезопасности государства проектов.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid09AyEKMj26ZJd454H2qg4vebpxynwif4edmfvz8mr88fiv9g9KLWrh2UnsLtcwvw5l

Контекст:

Соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявлял, что Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в новую "зеленую" энергетику, так как Министерство энергетики, профильный комитет в Верховной Раде и НКРЭКУ целенаправленно доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию. Об этом писал "Цензор.НЕТ".

Агентство "РБК-Украина" отмечало, что госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.

В начале февраля инвесторы в "зеленую" энергетику призвали президента Украины Владимира Зеленского, народных депутатов Украины и правительство спасти отрасль и как можно быстрее решить проблемы, которые накапливались в последние годы и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход. Об этом обращении в Facebook писала Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

Теги: энергетика, Алексей Гончаренко, тарифы, Министерство энергетики, электроэнергия, НКРЭКУ, энергобезопасность, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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