Утвержденный НКРЭКУ тариф на передачу для государственной "Укрэнерго" недостаточен – Институт будущего

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году Фото: depositphotos.com

"Насколько справедливо, что недавно утвержденный НКРЭКУ тариф на передачу электроэнергии для государственной НЭК "Укрэнерго" явно недостаточен для покрытия расходов?" – пишет Прокип.

По его словам, регулятор повысил тариф значительно меньше, чем просила и обосновывала "Укрэнерго", которая столкнулась с сокращениями объемов передачи электроэнергии, а значит, и тарифной выручки при значительно более высоких затратах.

"Финансовые проблемы "Укрэнерго" обуславливают долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). А в условиях, когда Украина лишилась доступа к Запорожской АЭС, трех четвертей мощностей ТЭС и трети ТЭЦ, именно ВИЭ играют важную роль в энергообеспечении", – подчеркнул Прокип.

Он напомнил, что начиная с 13 февраля солнечная погода способствовала росту производства на солнечных электростанциях, что помогло значительному сокращению отключений электроснабжения.