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Утвержденный НКРЭКУ тариф на передачу для государственной "Укрэнерго" недостаточен – Институт будущего

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году
Госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году
Фото: depositphotos.com

Компания "Укрэнерго" в I квартале текущего года недополучает средства на свою деятельность и выполнение обязательств из-за того, что в конце 2022 года Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг утвердила заниженный тариф на передачу электроэнергии для компании, заявил в статье для ZN.UA эксперт по энергетики Украинского института будущего в Киеве Андриан Прокип.

"Насколько справедливо, что недавно утвержденный НКРЭКУ тариф на передачу электроэнергии для государственной НЭК "Укрэнерго" явно недостаточен для покрытия расходов?" – пишет Прокип.

По его словам, регулятор повысил тариф значительно меньше, чем просила и обосновывала "Укрэнерго", которая столкнулась с сокращениями объемов передачи электроэнергии, а значит, и тарифной выручки при значительно более высоких затратах.

"Финансовые проблемы "Укрэнерго" обуславливают долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). А в условиях, когда Украина лишилась доступа к Запорожской АЭС, трех четвертей мощностей ТЭС и трети ТЭЦ, именно ВИЭ играют важную роль в энергообеспечении", – подчеркнул Прокип.

Он напомнил, что начиная с 13 февраля солнечная погода способствовала росту производства на солнечных электростанциях, что помогло значительному сокращению отключений электроснабжения.

Контекст:

Соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявлял, что Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в новую "зеленую" энергетику, так как Министерство энергетики, профильный комитет в Верховной Раде и НКРЭКУ целенаправленно доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию. Об этом писал "Цензор.НЕТ".

Агентство "РБК-Украина" отмечало, что госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.

В начале февраля инвесторы в "зеленую" энергетику призвали президента Украины Владимира Зеленского, народных депутатов Украины и правительство спасти отрасль и как можно быстрее решить проблемы, которые накапливались в последние годы и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход. Об этом обращении в Facebook писала Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

Теги: энергетика, электричество, тарифы, Министерство энергетики, электроэнергия, электроснабжение, НКРЭКУ, финансы, электростанция, расходы, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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