Утвержденный НКРЭКУ тариф на передачу для государственной "Укрэнерго" недостаточен – Институт будущего

"Насколько справедливо, что недавно утвержденный НКРЭКУ тариф на передачу электроэнергии для государственной НЭК "Укрэнерго" явно недостаточен для покрытия расходов?" – пишет Прокип.
По его словам, регулятор повысил тариф значительно меньше, чем просила и обосновывала "Укрэнерго", которая столкнулась с сокращениями объемов передачи электроэнергии, а значит, и тарифной выручки при значительно более высоких затратах.
"Финансовые проблемы "Укрэнерго" обуславливают долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). А в условиях, когда Украина лишилась доступа к Запорожской АЭС, трех четвертей мощностей ТЭС и трети ТЭЦ, именно ВИЭ играют важную роль в энергообеспечении", – подчеркнул Прокип.
Он напомнил, что начиная с 13 февраля солнечная погода способствовала росту производства на солнечных электростанциях, что помогло значительному сокращению отключений электроснабжения.
Соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявлял, что Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в новую "зеленую" энергетику, так как Министерство энергетики, профильный комитет в Верховной Раде и НКРЭКУ целенаправленно доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию. Об этом писал "Цензор.НЕТ".
Агентство "РБК-Украина" отмечало, что госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.
В начале февраля инвесторы в "зеленую" энергетику призвали президента Украины Владимира Зеленского, народных депутатов Украины и правительство спасти отрасль и как можно быстрее решить проблемы, которые накапливались в последние годы и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход. Об этом обращении в Facebook писала Украинская ветроэнергетическая ассоциация.