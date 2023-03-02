ВСУ сбивают 80% российских ракет, но россияне меняют тактику – генерал Наев

По его словам, в настоящее время процент успешно сбитых ракет сильно изменился и равен 80%, а в редких случаях даже больше.
"Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными. Но враг тоже меняет свою тактику и способы применения средств воздушной атаки", – сказал он.
Наев подчеркнул, что силы обороны проводят анализ после каждого удара. Результаты анализа доводятся до командиров, а они, в свою очередь, принимают решения, чтобы работа ПВО велась на самом высоком уровне, отметил он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.