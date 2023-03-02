ВСУ сбивают 80% российских ракет, но россияне меняют тактику – генерал Наев

По его словам, в настоящее время процент успешно сбитых ракет сильно изменился и равен 80%, а в редких случаях даже больше.

"Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными. Но враг тоже меняет свою тактику и способы применения средств воздушной атаки", – сказал он.

Наев подчеркнул, что силы обороны проводят анализ после каждого удара. Результаты анализа доводятся до командиров, а они, в свою очередь, принимают решения, чтобы работа ПВО велась на самом высоком уровне, отметил он.