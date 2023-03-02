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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбивают 80% российских ракет, но россияне меняют тактику – генерал Наев

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Наев рассказал, как меняется работа украинской ПВО
Наев рассказал, как меняется работа украинской ПВО
Фото: armyinform.com.ua

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев 1 марта рассказал об эффективности работы системы противовоздушной обороны, сообщает командование Объединенных сил ВСУ в Facebook.

По его словам, в настоящее время процент успешно сбитых ракет сильно изменился и равен 80%, а в редких случаях даже больше.

"Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными. Но враг тоже меняет свою тактику и способы применения средств воздушной атаки", – сказал он.

Наев подчеркнул, что силы обороны проводят анализ после каждого удара. Результаты анализа доводятся до командиров, а они, в свою очередь, принимают решения, чтобы работа ПВО велась на самом высоком уровне, отметил он.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/posts/pfbid024a4YSzTAvbg4YsPb87uc71vHjoksbdF2zewmVLNoAdLirVD3YYZkpCi4sLzprYzAl

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: агрессия, ПВО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сергей Наев
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