Пионтковский: Как только у украинцев появятся дальнобойные ракеты, они смогут при ударе по любому украинскому городу нанести массированный удар по Москве

Пионтковский: Несмотря на все крики о страшной угрозе НАТО, РФ никогда себе не могла представить, что НАТО будет атаковать Москву. Все разговоры об угрозе им нужны, чтобы оправдывать агрессию Фото: radiosvoboda.org

По его мнению, предстоящее весеннее контрнаступление Украины и необходимое для него вооружение были "в центре" Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей с 17-го по 19 февраля. На мероприятии выступил и президент Владимир Зеленский с речью под названием "Давид на Днепре".

"Зеленский очень искусно использовал этот образ и поставил вопрос о праще: "Я Давид, но мне нужна праща. Мне не хватает дальнобойных ракет, мне не хватает самолетов. Давид не может победить словами. Чтобы все давиды мира победили, нам нужно оружие". Это впервые явно звучавший упрек нашим западным союзникам", – считает Пионтковский.

Он отметил, что на следующий день выступал Риши Сунак с речью, в которой напомнил, что англичане первыми решили передать танки, первыми обучают украинских пилотов.

"И дальше ключевая фраза: "И мы первыми передадим украинцам дальнобойные ракеты". Он пояснил, зачем нужны ракеты, не оставив никаких сомнений, что речь идет о дальности до 1000 километров, которые могут доставать до Москвы. Он сказал, что они нужны, чтобы прекратить безумные атаки по городам, остановить геноцид украинского населения и уничтожения городской инфраструктуры. Дальнобойные ракеты могут это остановить как оружие сдерживания. И в первый же день, когда у украинцев появятся эти ракеты, они могут заявить, что "мы предлагаем мораторий на удары по городам и при первом ударе по любому украинскому городу нанесем массированный удар по Москве", – сказал Пионтковский.

Он напомнил, что когда только возникли разговоры об этих ракетах, на здании Генштаба РФ появилась "слабоэффективная система "Панцирь".

"Понимаете, в чем парадокс, в чем карма? В Москве нет настоящей системы ПВО. Несмотря на все, крики о страшной угрозе НАТО, они никогда себе не могли представить, что на них нападет НАТО и будет атаковать Москву. Все разговоры об угрозе им нужны, чтобы оправдывать агрессию. Нет по всей стране ПВО. Потому что в здравом уме они никогда не думали, что кто-то может... Они создавали сказки о страшном НАТО, чтобы оправдывать свою захватническую политику. И воровство. Сейчас наступит расплата за это", – резюмировал политолог.

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