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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Как только у украинцев появятся дальнобойные ракеты, они смогут при ударе по любому украинскому городу нанести массированный удар по Москве

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Пионтковский: Несмотря на все крики о страшной угрозе НАТО, РФ никогда себе не могла представить, что НАТО будет атаковать Москву. Все разговоры об угрозе им нужны, чтобы оправдывать агрессию
Пионтковский: Несмотря на все крики о страшной угрозе НАТО, РФ никогда себе не могла представить, что НАТО будет атаковать Москву. Все разговоры об угрозе им нужны, чтобы оправдывать агрессию
Фото: radiosvoboda.org

По всей России нет ПВО, потому что там никогда не думали всерьез, что НАТО действительно может напасть на них. Об этом живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его мнению, предстоящее весеннее контрнаступление Украины и необходимое для него вооружение были "в центре" Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей с 17-го по 19 февраля. На мероприятии выступил и президент Владимир Зеленский с речью под названием "Давид на Днепре".

"Зеленский очень искусно использовал этот образ и поставил вопрос о праще: "Я Давид, но мне нужна праща. Мне не хватает дальнобойных ракет, мне не хватает самолетов. Давид не может победить словами. Чтобы все давиды мира победили, нам нужно оружие". Это впервые явно звучавший упрек нашим западным союзникам", – считает Пионтковский. 

Он отметил, что на следующий день выступал Риши Сунак с речью, в которой напомнил, что англичане первыми решили передать танки, первыми обучают украинских пилотов.

"И дальше ключевая фраза: "И мы первыми передадим украинцам дальнобойные ракеты". Он пояснил, зачем нужны ракеты, не оставив никаких сомнений, что речь идет о дальности до 1000 километров, которые могут доставать до Москвы. Он сказал, что они нужны, чтобы прекратить безумные атаки по городам, остановить геноцид украинского населения и уничтожения городской инфраструктуры. Дальнобойные ракеты могут это остановить как оружие сдерживания. И в первый же день, когда у украинцев появятся эти ракеты, они могут заявить, что "мы предлагаем мораторий на удары по городам и при первом ударе по любому украинскому городу нанесем массированный удар по Москве", – сказал Пионтковский. 

Он напомнил, что когда только возникли разговоры об этих ракетах, на здании Генштаба РФ появилась "слабоэффективная система "Панцирь".

"Понимаете, в чем парадокс, в чем карма? В Москве нет настоящей системы ПВО. Несмотря на все, крики о страшной угрозе НАТО, они никогда себе не могли представить, что на них нападет НАТО и будет атаковать Москву. Все разговоры об угрозе им нужны, чтобы оправдывать агрессию. Нет по всей стране ПВО. Потому что в здравом уме они никогда не думали, что кто-то может... Они создавали сказки о страшном НАТО, чтобы оправдывать свою захватническую политику. И воровство. Сейчас наступит расплата за это", – резюмировал политолог. 

Пионтковский: Путин в ситуации, когда неизвестно, кто сильнее его ненавидит: 15% оставшихся либералов или 10% откровенных фашистов, поддерживающих Пригожина. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км, сообщали в Офисе президента. 

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

28 января Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, НАТО, Москва, Андрей Пионтковский, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Риши Сунак
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