"Где дорога на Москву?" Резников залез внутрь танка Leopard 2A4 и рассказал о впечатлениях

Видео с Резниковым опубликовано 24 февраля на YouTube-канале Militarnyi.

Главу Минобороны Украины, который вылезает из танка, спросили о первых его впечатлениях.

"Przepraszam, gdzie jest droga na Moskwy? (в переводе с польского языка: "Извините, где дорога на Москву?" – "ГОРДОН")", – ответил Резников.

ВИДЕО

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.

Дуда 22 февраля говорил, что Leopard, которые есть у Польши, готовы к отправке в Украину. 24 февраля стало известно, что первые танки из Польши прибыли в Украину.

Премьер Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Киеве рассказал, что в первой партии танков, доставленных в Украину, четыре Leopard 2. "Это танки, которые будут защищать вас на поле боя и будут эффективны. Мы передадим вскоре следующие", – сообщил он и призвал европейских партнеров последовать примеру Польши.

Первые танки Leopard в Украине встретили Резников, Моравецкий и премьер-министр страны Денис Шмыгаль.