"Ожидаем больше "котиков". Резников, Шмыгаль и Моравецкий встретили первые танки Leopard в Украине. Фото, видео

Об этом сообщается в Facebook Минобороны Украины.

"В день, когда российские танки "ворвались" в Европу в качестве трофейных музейных экспонатов, мы получили реальную поддержку для усиления способностей сил обороны Украины, – отметил Резников. – Я рад принять первых зверюшек в нашем украинском военно-техническом зоопарке. Мы с нетерпением ожидаем, что сможем принять больше "котиков".

Глава Минобороны Украины выразил благодарность всему польскому народу, президенту Анджею Дуде и главе минобороны Польши Мариушу Блащаку.

"W imię Boga za naszą и waszą wolność ("Во имя Бога за нашу и вашу свободу". – "ГОРДОН")!" – подчеркнул Резников.

Видео встречи опубликовал в Facebook Шмыгаль.

"Танки Leopard 2 уже в Украине. Нынешний год должен стать годом нашей победы. Благодарим правительство Польши и наших партнеров, которые приближают этот день", – написал комментарий к видео глава Кабмина.

Дуда 22 февраля говорил, что Leopard, которые есть у Польши, готовы к отправке в Украину. 24 февраля стало известно, что первые танки из Польши прибыли в Украину.

Моравецкий на пресс-конференции в Киеве рассказал, что в первой партии танков, доставленных в Украину, четыре Leopard 2.

"Это танки, которые будут защищать вас на поле боя и будут эффективны. Мы передадим вскоре следующие", – сообщил он и призвал европейских партнеров последовать примеру Польши.