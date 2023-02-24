"Ожидаем больше "котиков". Резников, Шмыгаль и Моравецкий встретили первые танки Leopard в Украине. Фото, видео

Об этом сообщается в Facebook Минобороны Украины.
"В день, когда российские танки "ворвались" в Европу в качестве трофейных музейных экспонатов, мы получили реальную поддержку для усиления способностей сил обороны Украины, – отметил Резников. – Я рад принять первых зверюшек в нашем украинском военно-техническом зоопарке. Мы с нетерпением ожидаем, что сможем принять больше "котиков".
Глава Минобороны Украины выразил благодарность всему польскому народу, президенту Анджею Дуде и главе минобороны Польши Мариушу Блащаку.
"W imię Boga za naszą и waszą wolność ("Во имя Бога за нашу и вашу свободу". – "ГОРДОН")!" – подчеркнул Резников.
Видео встречи опубликовал в Facebook Шмыгаль.
"Танки Leopard 2 уже в Украине. Нынешний год должен стать годом нашей победы. Благодарим правительство Польши и наших партнеров, которые приближают этот день", – написал комментарий к видео глава Кабмина.
Дуда 22 февраля говорил, что Leopard, которые есть у Польши, готовы к отправке в Украину. 24 февраля стало известно, что первые танки из Польши прибыли в Украину.
Моравецкий на пресс-конференции в Киеве рассказал, что в первой партии танков, доставленных в Украину, четыре Leopard 2.
"Это танки, которые будут защищать вас на поле боя и будут эффективны. Мы передадим вскоре следующие", – сообщил он и призвал европейских партнеров последовать примеру Польши.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
11 января Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.
Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами планировали создать один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.
15 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было запланировано.
Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.