До 10 танков Leopard 2, компоненты к системам ПВО Hawk и IRIS-T. Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Правительство Швеции намерено передать Украине до 10 боевых танков Leopard 2 при условии получения разрешения от Риксдага Фото: bundeswehr.de (иллюстративное)

Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте кабмина Швеции.

Новый расширенный пакет помощи для Украины включает подсистемы к ЗРК HAWK и основные части бортовой системы ПВО IRIS-T в сотрудничестве с Германией.

Кроме того, Швеция намерена поставить до 10 боевых немецких танков Leopard 2.

"Украина заявила, что особенно важными являются системы противовоздушной обороны, предоставляющие возможность вести высокоточный бой на дальнем расстоянии, а также различные типы боевых машин и боевых танков, – сказано в сообщении. – В ответ правительство намерено передать части системы ПВО HAWK. Кроме того, Швеция в сотрудничестве с Германией намерена обеспечить доступ Украины к дополнительной системе ПВО IRIS-T, для которой Швеция предоставляет необходимые части".

Отмечается, что правительство Швеции также планирует передать Украине до 10 боевых танков Leopard 2 при условии получения разрешения от Риксдага (парламента).

"Предоставление Швецией боевых танков дополняет и усиливает вклад других европейских стран в виде танков Leopard 2. Координация поддержки продолжается с международными партнерами, которые предоставляют Leopard 2 или другие боевые танки", – сказано в сообщении.