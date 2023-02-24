До 10 танков Leopard 2, компоненты к системам ПВО Hawk и IRIS-T. Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте кабмина Швеции.
Новый расширенный пакет помощи для Украины включает подсистемы к ЗРК HAWK и основные части бортовой системы ПВО IRIS-T в сотрудничестве с Германией.
Кроме того, Швеция намерена поставить до 10 боевых немецких танков Leopard 2.
"Украина заявила, что особенно важными являются системы противовоздушной обороны, предоставляющие возможность вести высокоточный бой на дальнем расстоянии, а также различные типы боевых машин и боевых танков, – сказано в сообщении. – В ответ правительство намерено передать части системы ПВО HAWK. Кроме того, Швеция в сотрудничестве с Германией намерена обеспечить доступ Украины к дополнительной системе ПВО IRIS-T, для которой Швеция предоставляет необходимые части".
Отмечается, что правительство Швеции также планирует передать Украине до 10 боевых танков Leopard 2 при условии получения разрешения от Риксдага (парламента).
"Предоставление Швецией боевых танков дополняет и усиливает вклад других европейских стран в виде танков Leopard 2. Координация поддержки продолжается с международными партнерами, которые предоставляют Leopard 2 или другие боевые танки", – сказано в сообщении.
В ноябре 2022 года Швеция объявила о предоставлении Украине рекордного пакета оборонной помощи в 3 млрд шведских крон ($287 млн). Это на миллиард больше суммы всех предыдущих пакетов военной помощи (около 2 млрд крон), отметили в Минобороны.
Швеция поставляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы и винтовки.
Кроме того, как сказано на сайте правительства, Швеция предоставляет Украине гуманитарную помощь, а также передала оборудование для восстановления разрушенной российскими оккупантами энергетической инфраструктуры.
Швеция также принимает участие в обучении украинских военнослужащих.
27 декабря Швеция дополнительно выделила в поддержку обороны Украины 200 млн шведских крон (почти $19,2 млн).
В феврале 2023 года парламент Швеции одобрил предложение правительства о военной помощи Украине на $400 млн.
15 февраля глава правительства Швеции Ульф Кристерссон отметил в Киеве, что последний пакет оборонной помощи для Украины включает 51 боевую машину пехоты (БМП) и САУ Archer, которые "повлияют значительно на боевую способность сил Украины".
Для Швеции, которая будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине 2023 года, одной из приоритетных задач будет поддержка Украины. Об этом заявило правительство Швеции в своей программе.