Зеленский об ударе по Запорожью: Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора

Президент обратил внимание, что оккупанты ударили ночью по центру города, разрушены несколько этажей многоэтажки, есть погибшие и пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы.



"Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не будет править на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все", – написал Зеленский.

Контекст:

В ночь на 2 марта, около 1.30, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным – из зенитных ракетных комплексов С-300.

Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили дома рядом. К настоящему моменту известно о двух погибших и, по разным данным, от четырех до шести раненых.