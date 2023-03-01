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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Каждое движение нашего флага вперед будет означать и безопасность наших людей". Зеленский пообещал, что украинское наступление принесет покой жителям прифронтовых территорий

Зеленский убежден, что украинское наступление и поражение оккупантов сделают жизнь на прифронтовых территориях более спокойной
Зеленский убежден, что украинское наступление и поражение оккупантов сделают жизнь на прифронтовых территориях более спокойной
Фото6 president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 1 марта провел селекторное совещание с руководителями Службы безопасности Украины, разведок, военных формирований по ситуации во фронтовых и прифронтовых зонах. Об этом глава государства рассказал 1 марта в вечернем обращении, обнародованном в YouTube пресс-службой Офиса президента.

"Провел сегодня длительный, детальный селектор со всеми, кто осуществляет руководство различными направлениями защиты государства. Военные, СБУ, ГУР, внешняя разведка, МВД, другие чиновники, Офис. Каждое фронтовое направление держим под контролем. "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" – были доклады по ситуации за сутки", – рассказал Зеленский. 

Президент отметил, что кроме непосредственно фронтовых направлений было уделено внимание и прифронтовым территориям, которые ежедневно и каждую ночь подвергаются российским обстрелам:

"Сознательный террор [оккупантов]. Никополь и другие общины Днепропетровской области, Запорожье, Херсон и область, прифронтовая часть Донбасса, Харьков и область, Сумская и Черниговская области", – говорится в заявлении о регионах, подвергающихся постоянным российским обстрелам.

По словам Зеленского, там "люди хоть и не на фронте, но все же непосредственно на войне", потому что Россия постоянно пытается уничтожить все, что есть у украинского населения.

"Когда мы готовим активные действия наших военных, всех наших сил обороны и безопасности, мы имеем в виду и то, что такие активные действия постепенно будут возвращать безопасность тем, кто сейчас в прифронтовой зоне. Каждое движение нашего флага вперед будет означать и обеспечение безопасности наших людей. И на тех территориях, которые будут освобождаться от оккупанта. И на тех территориях, которые будут становиться более глубоким тылом. И на тех территориях приграничья, которым поражение оккупанта принесет наконец покой", – пообещал глава государства.

Президент поблагодарил тех, кто делает все возможное, чтобы в прифронтовых районах Украины, в городах и громадах, которые подвергаются российским ударам, сохранялась нормальная жизнь: ГСЧС, силы полиции, социальные и административные службы, местные власти, добросовестный бизнес и волонтеров.

"Спасибо всем, кто готов помогать нашему государству в дальнейших активных действиях! Спасибо каждому и каждой в наших силах обороны и безопасности, кто сейчас уже готовится!" – подытожил Зеленский.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Харьков, Запорожье, Чернигов, Херсон, ГСЧС, Донбасс, оккупация, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Черниговская область, волонтеры, Никополь, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, безопасность, население, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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