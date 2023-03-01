Зеленский: Эта зима пройдена. Она была очень сложной

"Сегодня провел энергетическое совещание. Участвовали все, от кого зависит стабильность работы нашей энергосистемы. Это было продолжительное совещание – три часа. Энергетические компании: "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", другие. Правительство, офис. Глава профильного комитета ВР. Военные. Разведка", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что оккупантам не удалось добиться своих целей, которые они преследовали, нанося удары по энергоинфраструктуре.

"Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом", – подвел итог зимы глава государства.

Зеленский отметил, что "угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа для энергосистемы продолжается".

"Мы зафиксировали текущие задачи, чтобы нормально завершить этот отопительный сезон. И мы уже начали готовиться к следующему сезону – каждый из участников совещания получил свою часть работы по этому поводу. Видим риски – найдем реагирование", – резюмировал он.