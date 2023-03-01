Зеленский: Эта зима пройдена. Она была очень сложной

"Сегодня провел энергетическое совещание. Участвовали все, от кого зависит стабильность работы нашей энергосистемы. Это было продолжительное совещание – три часа. Энергетические компании: "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", другие. Правительство, офис. Глава профильного комитета ВР. Военные. Разведка", – сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что оккупантам не удалось добиться своих целей, которые они преследовали, нанося удары по энергоинфраструктуре.
"Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом", – подвел итог зимы глава государства.
Зеленский отметил, что "угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа для энергосистемы продолжается".
"Мы зафиксировали текущие задачи, чтобы нормально завершить этот отопительный сезон. И мы уже начали готовиться к следующему сезону – каждый из участников совещания получил свою часть работы по этому поводу. Видим риски – найдем реагирование", – резюмировал он.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
17 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что, хотя отключений света в стране пока нет, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.