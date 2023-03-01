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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Эта зима пройдена. Она была очень сложной

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Зеленский подвел итоги зимы: Украина была обеспечена электроэнергией и теплом
Зеленский подвел итоги зимы: Украина была обеспечена электроэнергией и теплом
Фото: president.gov.ua

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал 1 марта в вечернем обращении, обнародованном в YouTube пресс-службой главы государства.

"Сегодня провел энергетическое совещание. Участвовали все, от кого зависит стабильность работы нашей энергосистемы. Это было продолжительное совещание – три часа. Энергетические компании: "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", другие. Правительство, офис. Глава профильного комитета ВР. Военные. Разведка", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что оккупантам не удалось добиться своих целей, которые они преследовали, нанося удары по энергоинфраструктуре.

"Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом", – подвел итог зимы глава государства.

Зеленский отметил, что "угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа для энергосистемы продолжается".

"Мы зафиксировали текущие задачи, чтобы нормально завершить этот отопительный сезон. И мы уже начали готовиться к следующему сезону – каждый из участников совещания получил свою часть работы по этому поводу. Видим риски – найдем реагирование", – резюмировал он.

Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности

17 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что, хотя отключений света в стране пока нет, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.

Теги: Россия, Украина, Укрэнерго, отопительный сезон, электроснабжение, Энергоатом, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, теплоснабжение, электростанция, Укргидроэнерго, энергосистема, энергия, российские оккупанты
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