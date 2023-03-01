Зеленский пообещал демонтировать "всю российскую геноцидную систему"

"Сегодня день, когда в разных форматах, так или иначе, мы работали ради справедливости для Украины и украинцев. С визитом в нашем государстве находится прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Это институт и личность, которые, безусловно, играют историческую роль в привлечении к ответственности российских преступников", – сказал украинский лидер.
Зеленский убежден, что "геноцидная политика России" против украинского народа обязательно будет иметь неотвратимые юридические последствия для всех, кто задумал, утвердил и реализует ее.
"И я хочу подчеркнуть: речь идет не только об исполнителях, но и о высшем политическом и военном руководстве государства-террориста. Сегодня мы говорили об этом с Каримом Ханом во время встречи в Киеве", – подчеркнул он.
Президент Украины указал, что привлечение оккупантов к юридической ответственности станет "сложной работой" Тем не менее, уверен он, Украина сможет обеспечить ответ на российские преступления именно в плоскости верховенства права и именно силой международного суда. По убеждению Зеленского, это станет одной из гарантий долговременной будущей безопасности как украинцев, так и других народов.
"Приближаемся к открытию украинского офиса Международного уголовного суда. Уже есть действенное сотрудничество в Украине Международного уголовного суда и Офиса генерального прокурора", – заявил украинский лидер.
Зеленский добавил, что особое внимание уделяется таким российским преступлениям, как депортация украинских детей и взрослых.
"Всю эту российскую геноцидную систему – от винтиков до архитекторов – демонтируем и доведем до законных приговоров", – подчеркнул он.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.
В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.
Прокурор МУС лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в Украине. В Украину приехала группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул Хан.
По информации прокурора МУС на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине.
Хан приезжал в Украину в марте, апреле и июне. Он посетил, в частности, Бучу Киевской области и Харьков.
В начале октября МУС получил полномочия самостоятельно вести следствие на территории Украины.