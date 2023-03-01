ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский пообещал демонтировать "всю российскую геноцидную систему"

Зеленский убежден, что с помощью МУС российских оккупантов удастся призвать к ответственности за совершенные в Украине военные преступления
Зеленский убежден, что с помощью МУС российских оккупантов удастся призвать к ответственности за совершенные в Украине военные преступления
Фото: president.gov.ua

Украина приближается к открытию украинского офиса Международного уголовного суда (МУС). Об этом 28 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, в видеообращении, которое обнародовала в YouTube пресс-служба главы государства.

"Сегодня день, когда в разных форматах, так или иначе, мы работали ради справедливости для Украины и украинцев. С визитом в нашем государстве находится прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Это институт и личность, которые, безусловно, играют историческую роль в привлечении к ответственности российских преступников", – сказал украинский лидер.

Зеленский убежден, что "геноцидная политика России" против украинского  народа обязательно будет иметь неотвратимые юридические последствия для всех, кто задумал, утвердил и реализует ее.

"И я хочу подчеркнуть: речь идет не только об исполнителях, но и о высшем политическом и военном руководстве государства-террориста. Сегодня мы говорили об этом с Каримом Ханом во время встречи в Киеве", – подчеркнул он.

Президент Украины указал, что привлечение оккупантов к юридической ответственности станет "сложной работой"  Тем не менее, уверен он, Украина сможет обеспечить ответ на российские преступления именно в плоскости верховенства права и именно силой международного суда. По убеждению Зеленского, это станет одной из гарантий долговременной будущей безопасности как украинцев, так и других народов.

"Приближаемся к открытию украинского офиса Международного уголовного суда. Уже есть действенное сотрудничество в Украине Международного уголовного суда и Офиса генерального прокурора", – заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что особое внимание уделяется таким российским преступлениям, как депортация украинских детей и взрослых.

"Всю эту российскую геноцидную систему – от винтиков до архитекторов – демонтируем и доведем до законных приговоров", – подчеркнул он.

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООНМеждународном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.

В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.

Прокурор МУС лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в Украине. В Украину приехала группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул Хан. 

По информации прокурора МУС на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине. 

Хан приезжал в Украину в марте, апреле и июне. Он посетил, в частности, Бучу Киевской области и Харьков.

В начале октября МУС получил полномочия самостоятельно вести следствие на территории Украины.

Теги: Россия, Украина, оккупация, следствие, геноцид, вторжение, расследование, политика, Владимир Зеленский, преступление, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд, безопасность, будущее, суд, преступник, сотрудничество, Карим Хан, российские оккупанты, деоккупация, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Галина ГРИШИНА
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
Галина ГРИШИНА
Путин в труне, Кремль в огне. Украинский кондитер визуализировала в тортах-шедеврах три желания клиента. Фото
Путин в труне, Кремль в огне. Украинский кондитер визуализировала в тортах-шедеврах три желания клиента. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Фортеця "Бахмут", взнос ДиКаприо, приезд Глисона, Хазанавичуса и таинственного Бэнкси. Семь самых значимых событий февраля
  "Фортеця "Бахмут", взнос ДиКаприо, приезд Глисона, Хазанавичуса и таинственного Бэнкси. Семь самых значимых событий февраля
Галина ГРИШИНА
Тимур Мирошниченко о певице Loboda: Если бы она своими губами проговорила: "Я прошу прощения..." Но она же не сказала этого до сих пор
Тимур Мирошниченко о певице Loboda: Если бы она своими губами проговорила: "Я прошу прощения..." Но она же не сказала этого до сих пор
Галина ГРИШИНА
  Принц Уильям проиграл жене в скоростной гонке на велотренажерах. Видео
  Принц Уильям проиграл жене в скоростной гонке на велотренажерах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Суспільне Культура" покажет церемонию вручения премии "Оскар 2023". Среди номинантов – украинский фильм
"Суспільне Культура" покажет церемонию вручения премии "Оскар 2023". Среди номинантов – украинский фильм
Галина ГРИШИНА
"Я добрый человек. Пытаюсь поставить себя на его место". Dantes высказался о последней песне Потапа
"Я – добрый человек. Пытаюсь поставить себя на его место". Dantes высказался о последней песне Потапа
Галина ГРИШИНА
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Галина ГРИШИНА
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Галина ГРИШИНА
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Галина ГРИШИНА
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Галина ГРИШИНА
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
Галина ГРИШИНА
Арестович "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Арестович "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Галина ГРИШИНА
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Галина ГРИШИНА
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (67733)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (54633)
3
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (30035)
4
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (29967)
5
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (19442)
6
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (18510)
7
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (17189)
8
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (16454)
 
 
 
 