Зеленский пообещал демонтировать "всю российскую геноцидную систему"

Зеленский убежден, что с помощью МУС российских оккупантов удастся призвать к ответственности за совершенные в Украине военные преступления Фото: president.gov.ua

"Сегодня день, когда в разных форматах, так или иначе, мы работали ради справедливости для Украины и украинцев. С визитом в нашем государстве находится прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Это институт и личность, которые, безусловно, играют историческую роль в привлечении к ответственности российских преступников", – сказал украинский лидер.

Зеленский убежден, что "геноцидная политика России" против украинского народа обязательно будет иметь неотвратимые юридические последствия для всех, кто задумал, утвердил и реализует ее.

"И я хочу подчеркнуть: речь идет не только об исполнителях, но и о высшем политическом и военном руководстве государства-террориста. Сегодня мы говорили об этом с Каримом Ханом во время встречи в Киеве", – подчеркнул он.

Президент Украины указал, что привлечение оккупантов к юридической ответственности станет "сложной работой" Тем не менее, уверен он, Украина сможет обеспечить ответ на российские преступления именно в плоскости верховенства права и именно силой международного суда. По убеждению Зеленского, это станет одной из гарантий долговременной будущей безопасности как украинцев, так и других народов.

"Приближаемся к открытию украинского офиса Международного уголовного суда. Уже есть действенное сотрудничество в Украине Международного уголовного суда и Офиса генерального прокурора", – заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что особое внимание уделяется таким российским преступлениям, как депортация украинских детей и взрослых.

"Всю эту российскую геноцидную систему – от винтиков до архитекторов – демонтируем и доведем до законных приговоров", – подчеркнул он.