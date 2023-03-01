Зеленский обсудил с прокурором МУС возвращение незаконно депортированных в РФ украинских детей

МУС готов ускорять работу, "чтобы украинцы и люди во всем мире как можно быстрее увидели справедливость, а виновные получили наказание", сказал Хан в Киеве Фото: president.gov.ua

Хан и Зеленский говорили о необходимости привлечения к ответственности российских оккупантов за преступления, совершенные ими в Украине, также президент Украины поблагодарил прокурора МУС за поддержку.

"Мы слышали от вас сигналы о поддержке и важности правосудия. Для нас было важно это услышать, потому что это означало, что мы не одни в желании добиться справедливости для Украины. С вашей помощью мы можем вернуть справедливость для Европы и мира. Чтобы такие ужасающие преступления не могли повториться в будущем даже теоретически", – заявил Зеленский.

Он также пригласил Хана принять участие в конференции United for Justice и приветствовал анонсированное открытие офиса МУС в Украине.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что необходимо реагирование на случаи незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в РФ.

"Как вернуть их обратно на родину, в семьи? Это очень сложная задача, и я буду очень благодарен за ваши идеи и помощь в этом вопросе", – добавил он.

Еще одной темой разговора стали жертвы российской агрессии. По словам Зеленского, приоритет Украины – установить реальное число погибших граждан на оккупированной РФ территории. "Мы даже не знаем официального числа погибших на территориях, находящихся под оккупацией РФ. Особенно в населенных пунктах на востоке нашей страны. Это десятки тысяч жертв", – подчеркнул президент Украины.

Хан добавил, что без верховенства права в обществе будет господствовать тот, у кого больше оружия, и акцентировал внимание на сотрудничестве МУС с Офисом генпрокурора Украины в расследовании военных преступлений оккупантов.

"Мы готовы ускорять работу, чтобы украинцы и люди во всем мире как можно быстрее увидели справедливость, а виновные получили наказание", – резюмировал он.

Во встрече участвовали также генпрокурор Украины Андрей Костин и замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.