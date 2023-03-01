Зеленский обсудил с прокурором МУС возвращение незаконно депортированных в РФ украинских детей

Хан и Зеленский говорили о необходимости привлечения к ответственности российских оккупантов за преступления, совершенные ими в Украине, также президент Украины поблагодарил прокурора МУС за поддержку.
"Мы слышали от вас сигналы о поддержке и важности правосудия. Для нас было важно это услышать, потому что это означало, что мы не одни в желании добиться справедливости для Украины. С вашей помощью мы можем вернуть справедливость для Европы и мира. Чтобы такие ужасающие преступления не могли повториться в будущем даже теоретически", – заявил Зеленский.
Он также пригласил Хана принять участие в конференции United for Justice и приветствовал анонсированное открытие офиса МУС в Украине.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что необходимо реагирование на случаи незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в РФ.
"Как вернуть их обратно на родину, в семьи? Это очень сложная задача, и я буду очень благодарен за ваши идеи и помощь в этом вопросе", – добавил он.
Еще одной темой разговора стали жертвы российской агрессии. По словам Зеленского, приоритет Украины – установить реальное число погибших граждан на оккупированной РФ территории. "Мы даже не знаем официального числа погибших на территориях, находящихся под оккупацией РФ. Особенно в населенных пунктах на востоке нашей страны. Это десятки тысяч жертв", – подчеркнул президент Украины.
Хан добавил, что без верховенства права в обществе будет господствовать тот, у кого больше оружия, и акцентировал внимание на сотрудничестве МУС с Офисом генпрокурора Украины в расследовании военных преступлений оккупантов.
"Мы готовы ускорять работу, чтобы украинцы и люди во всем мире как можно быстрее увидели справедливость, а виновные получили наказание", – резюмировал он.
Во встрече участвовали также генпрокурор Украины Андрей Костин и замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.
Генрокурор Украины рассказывал, что за год полномасштабной войны России против Украины украинские правоохранители зафиксировали 68 тыс. военных преступлений и задокументировали 952 факта применения оккупационными войсками запрещенных боеприпасов – мин, кассетных, зажигательных и химических боеприпасов.
Депортация на территорию РФ и Беларуси является наиболее распространенным видом преступлений оккупантов против детей, говорил Костин. Украинские правоохранительные органы зафиксировали принудительное перемещение более 16 тыс. украинских детей.