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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с прокурором МУС возвращение незаконно депортированных в РФ украинских детей

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МУС готов ускорять работу, "чтобы украинцы и люди во всем мире как можно быстрее увидели справедливость, а виновные получили наказание", сказал Хан в Киеве
МУС готов ускорять работу, "чтобы украинцы и люди во всем мире как можно быстрее увидели справедливость, а виновные получили наказание", сказал Хан в Киеве
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля в Киеве встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. Об этом проинформировал сайт главы Украинского государства.

Хан и Зеленский говорили о необходимости привлечения к ответственности российских оккупантов за преступления, совершенные ими в Украине, также президент Украины поблагодарил прокурора МУС за поддержку. 

"Мы слышали от вас сигналы о поддержке и важности правосудия. Для нас было важно это услышать, потому что это означало, что мы не одни в желании добиться справедливости для Украины. С вашей помощью мы можем вернуть справедливость для Европы и мира. Чтобы такие ужасающие преступления не могли повториться в будущем даже теоретически", – заявил Зеленский. 

Он также пригласил Хана принять участие в конференции United for Justice и приветствовал анонсированное открытие офиса МУС в Украине.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что необходимо реагирование на случаи незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в РФ. 

"Как вернуть их обратно на родину, в семьи? Это очень сложная задача, и я буду очень благодарен за ваши идеи и помощь в этом вопросе", – добавил он. 

Еще одной темой разговора стали жертвы российской агрессии. По словам Зеленского, приоритет Украины – установить реальное число погибших граждан на оккупированной РФ территории. "Мы даже не знаем официального числа погибших на территориях, находящихся под оккупацией РФ. Особенно в населенных пунктах на востоке нашей страны. Это десятки тысяч жертв", – подчеркнул президент Украины. 

Хан добавил, что без верховенства права в обществе будет господствовать тот, у кого больше оружия, и акцентировал внимание на сотрудничестве МУС с Офисом генпрокурора Украины в расследовании военных преступлений оккупантов. 

"Мы готовы ускорять работу, чтобы украинцы и люди во всем мире как можно быстрее увидели справедливость, а виновные получили наказание", – резюмировал он. 

Во встрече участвовали также генпрокурор Украины Андрей Костин и замглавы Офиса президента Андрей Смирнов. 

Контекст:

Генрокурор Украины рассказывал, что за год полномасштабной войны России против Украины украинские правоохранители зафиксировали 68 тыс. военных преступлений и задокументировали 952 факта применения оккупационными войсками запрещенных боеприпасов – мин, кассетных, зажигательных и химических боеприпасов.

Депортация на территорию РФ и Беларуси является наиболее распространенным видом преступлений оккупантов против детей, говорил Костин. Украинские правоохранительные органы зафиксировали принудительное перемещение более 16 тыс. украинских детей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оккупация, депортация, жертвы, дети, расследование, Владимир Зеленский, Андрей Костин, погибшие, Андрей Смирнов, население, сотрудничество, Карим Хан
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