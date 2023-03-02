Четыре человека погибли, восемь ранены в результате ракетного удара по Запорожью – Офис генпрокурора

По последним данным, четыре человека погибли, восемь ранены, еще пять (в том числе ребенок) считаются пропавшими без вести.
Поисково-спасательная операция еще идет, информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Его ведет СБУ.
И.о. мэра Запорожья, секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщал о семи госпитализированных, из них трое в тяжелом состоянии, четверо, в том числе беременная женщина, – в состоянии средней тяжести.
В ночь на 2 марта, около 1.30, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным – из зенитно-ракетных комплексов С-300.
Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей.