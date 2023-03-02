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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Четыре человека погибли, восемь ранены в результате ракетного удара по Запорожью – Офис генпрокурора

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Пять человек, в том числе ребенок, считаются пропавшими без вести в результате очередной российской атаки
Пять человек, в том числе ребенок, считаются пропавшими без вести в результате очередной российской атаки
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Выросло число погибших и раненых в результате ночного ракетного удара россиян по Запорожью. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По последним данным, четыре человека погибли, восемь ранены, еще пять (в том числе ребенок) считаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция еще идет, информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве. 

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Его ведет СБУ.

И.о. мэра Запорожья, секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщал о семи госпитализированных, из них трое в тяжелом состоянии, четверо, в том числе беременная женщина, – в состоянии средней тяжести. 

Контекст:

В ночь на 2 марта, около 1.30, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным  из зенитно-ракетных комплексов С-300.

Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей. 

Теги: Запорожье, раненые, дети, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ребенок, погибшие, пропавшие без вести, Офис генпрокурора, Анатолий Куртев
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