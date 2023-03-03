ВСУ уничтожили российский истребитель Су-34 в районе Енакиево, один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию – Воздушные силы

Об этом сообщил в Telegram глава оккупационной администрации города Роман Храменков.
Видео падения самолета опубликовал Telegram-канал Baza.
Как видно на видео, оба пилота катапультировались.
Военный самолет был сбит украинскими зенитчиками и принадлежал ВКС РФ, проинформировали в Telegram Воздушные силы (ВС) ВСУ.
"3 марта… в районе Енакиево около 13.30 зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34, – сказано в сообщении. – Один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию".
По данным Генштаба ВСУ на утро 3 марта, российские оккупанты с начала войны потеряли в Украине 301 самолет.