ВСУ уничтожили российский истребитель Су-34 в районе Енакиево, один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию – Воздушные силы

Об этом сообщил в Telegram глава оккупационной администрации города Роман Храменков.

Видео падения самолета опубликовал Telegram-канал Baza.

Как видно на видео, оба пилота катапультировались.

Военный самолет был сбит украинскими зенитчиками и принадлежал ВКС РФ, проинформировали в Telegram Воздушные силы (ВС) ВСУ.

"3 марта… в районе Енакиево около 13.30 зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34, – сказано в сообщении. – Один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию".